Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что готов применить военную силу для присоединения Тайваня. "Китай должен воссоединиться и это неизбежно произойдет", - заявил он в среду, 2 января, выступая в Доме народных собраний - здании китайского парламента в Пекине. По словам главы Китая, независимость Тайваня "противоречит ходу истории и приведет в тупик", а присоединение острова "пойдет на благо тайваньским землякам".
Си Цзиньпин заверил, что Пекин стремится к мирному воссоединению, однако не допустит сепаратизма. "Мы не давали обещания воздерживаться от применения силы и оставляем за собой возможность использовать все необходимые средства", - указал председатель в своей речи. В свою очередь президент Тайваня Цай Инвэнь в новогоднем обращении подчеркнула "неготовность отказываться от суверенитета и идти на уступки властям КНР".
Поводом для заявлений стала 40-летняя годовщина обращения Пекина к Тайбэю, в котором китайские коммунисты призывали к воссоединению и прекращению военной конфронтации.
Провинция Тайвань заявила об отделении от Китая во время гражданской войны в 1949 году, но не объявляла государственной независимости. С тех пор Пекин считает ее "мятежной провинцией" и призывает к воссоединению на своих условиях, параллельно проводя политику дипломатической изоляции Тайбэя. В то же время США поставляют Тайваню современное оружие и оставляют за собой право защищать Тайбэй без конкретных обязательств.
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