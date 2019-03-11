Китай, Эфиопия, Индонезия приостанавливают полеты "Боинга 737 MAX 8" после катастрофы

Накануне, 10 марта в Эфиопии разбился самолет "Боинг 737 MAX 8", совершавший рейс из Аддис-Абебы в столицу Кении Найроби. На борту были 149 пассажиров и восемь членов экипажа, все они погибли.

Официальные причины крушения самолета неизвестны. Борт упал через несколько минут после взлета. До этого пилот сообщил диспетчеру о технической проблеме и получил разрешение приземлиться в аэропорту вылета.

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О причинах эфиопской катастрофы говорить рано, но в октябре 2018 года в Индонезии на 13-й минуте полета упал самолет того же типа. В катастрофе погибли 189 человек. Сообщалось, что причиной трагедии стали проблемы в новой компьютеризированной системе управления, установленной на самолетах Boeing 737.

Согласно данным бортового самописца, в течение 11 минут после взлета экипаж пытался справиться с системой, которая тянула нос самолета вниз – датчики на фюзеляже самолета передавали неправильную информацию системе управления. Следователи утверждают, что нос самолета уводило вниз не менее 20 раз, каждый из них пилотам удавалось его вытянуть обратно. Тем не менее, на 13-й минуте полета пилоты все-таки потеряли управление, и самолет на скорости около 724 км/ч упал в море.

В самой авиастроительной компании заявили, что в инструкциях к системам были прописаны указания на случай подобной ситуации, а также инструкция, как отключить эту систему. Более того, по данным компании, за два дня до падения один из датчиков на фюзеляже был заменен на другой, но следователи не раскрывают, был ли датчик новый или восстановленный, также в докладе не говорится о калибровке этого датчика.