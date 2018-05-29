Проблемы россиян со счетами в кипрских банках начались после визита в страну в начале мая делегации OFAC — санкционного подразделения министерства финансов США, сообщил телеграм-канал Fun&Profit, который ведет финансовый журналист Елена Тофанюк.

Уполномоченные минфина США потребовали избавиться от счетов россиян в кипрских банках, рассказали источник Fun&Profit и подтверждает источник The Bell, знакомый с одним из участников встречи. По его словам, речь шла не только о гражданах России, но и о россиянах, которые получили кипрский паспорт.

Сразу после переговоров с американцами местный финансовый регулятор CySEC предупредил компании страны о необходимости тщательно следить за соблюдением американских санкций, а ассоциации юристов и аудиторов — разослали своим членам письма об особой осторожности с российскими деньгами, пишет кипрское издание Cyprus Mail, напоминая, что 9,27% акций крупнейшего в стране Bank of Cyprus принадлежит попавшему под санкции США Виктору Вексельбергу.

Теперь кипрские банки предлагают клиентам-россиянам такой выбор: либо закрыть счет, либо перевести средства в банк RCB, крупнейшим акционером которого является ВТБ. В случае отказа счет закрывается принудительно. Формально ВТБ принадлежит менее 50% RCB, но возможны новые санкции против кипрской дочки российского госбанка.

"Пример Латвии, в которой также побывали эмиссары минфина США, показывает: сложности со счетами на Кипре для россиян — не временное явление. Если банк ставит вас перед фактом закрытия счета — стоит вернуть денежные средства в России, а затем перевести их в другую юрисдикцию, не забыв поучаствовать в амнистии капитала в России", — отмечает управляющий партнер Paragon Advisors Александр Захаров.

Гендиректор группы "Личный капитал" Владимир Савенок советует россиянам найти более спокойную юрисдикцию для хранения сбережений. Например, Лихтенштейн: содержание счета там обойдется дороже, чем на Кипре, но для инвестора это более спокойный вариант.

Как сообщалось, на данный момент иностранцы могут получить гражданство Кипра менее чем за шесть месяцев, если вложат не менее 2 млн евро в недвижимость на Кипре либо не менее 2,5 млн евро в гособлигации или кипрские компании. В апреле 2017 года министр финансов Кипра Харрис Георгиадес сообщил, что за время действия этой нормы власти Кипра выдали около 2000 паспортов.