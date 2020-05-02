По сообщению официального северокорейского агентства ЦТАК, 1 мая Ким Чен Ын открыл завод по производству удобрений в городе Сунчхоне.
Ким Чен Ын не появлялся на публике с 12 апреля, пропустив ряд важных мероприятий, включая празднование дня рождения первого северокорейского вождя, его деда Ким Ир Сена. Ранее южнокорейские СМИ сообщали, что лидер КНДР перенес операцию на сердце и находится в тяжелом состоянии. Власти Южной Кореи эти слухи отрицали.
Как утверждает агентство ЦТАК, Ким Чен Ын в сопровождении нескольких высокопоставленных чиновников, в том числе его сестры Ким Ё Чжон, перерезал красную ленточку, симолизируя открытие завода.
Строители и рабочие завода при появлении вождя "разразились громогласными криками "ура!", заявляет ЦТАК.
Посещение Ким Чен Ыном мероприятия в Сунчхоне северокорейские государственные СМИ КНДР иллюстрируют несколькими фотографиями, видеозаписи они не приводят. Подтвердить их сообщения из независимых источников или верифицировать фотографии пока не предоставляется возможным.
Власти в Сеуле ранее заявляли, что им из КНДР не поступало никаких сообщений, что 36-летний лидер страны действительно тяжело болен.
Президент США Дональд Трамп отказался отвечать на вопрос агентства Рейтер о состоянии здоровья Ким Чен Ына.
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