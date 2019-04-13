И Ким Чен Ын, и Дональд Трамп заявили, что их новая встреча возможна. Глава КНДР уточнил, что он "прекрасно" относится к Трампу.
Kim Jong Unas
© AFP / Scanpix

Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил готовность провести еще один, третий по счету саммит с президентом США Дональдом Трампом. До конца текущего года Ким будет ждать от Вашингтона "смелых решений", связанных с отношениями между обеими странами, сообщило в субботу, 13 апреля, южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на северокорейские СМИ. Одновременно Ким Чен Ын подчеркнул, что его отношение к Трампу остается "прекрасным".

Накануне Трамп на переговорах с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином в Вашингтоне упомянул предыдущую встречу с Ким Чен Ыном и заявил, что третий саммит возможен. Обе предыдущие встречи были, по словам Трампа, "очень продуктивными", но переговоры - "не быстрый процесс", они будут идти "шаг за шагом". "Если все пройдет быстро, мы не достигнем правильного соглашения", - заявил Трамп.

Трамп и Ким впервые встретились в июне 2018 года в Сингапуре. Второй саммит состоялся в феврале 2019 года в столице Вьетнама Ханое, но эти переговоры были прерваны, так как стороны не сумели достичь согласия в вопросе о ядерном разоружении Северной Кореи.

Deutsche Welle
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