Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что рад оказаться на российской земле. Об этом сообщает РИА ”Новости”.
Kim Jong Unas Vladivostoke
© Itar-Tass / Scanpix

По данным агентства, Ким Чен Ын сказал об этом в ходе встречи представителями администрации Приморья на станции Хасан.

Как отмечается, северокорейский лидер также пообещал вновь приехать в Россию.

При этом Ким Чен Ын подчеркнул, что его визит только ”первый шаг” в развитии отношений двух стран.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын отказался попробовать каравай в Хасане.

Gazeta.ru
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