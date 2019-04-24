По данным агентства, Ким Чен Ын сказал об этом в ходе встречи представителями администрации Приморья на станции Хасан.

Как отмечается, северокорейский лидер также пообещал вновь приехать в Россию.

При этом Ким Чен Ын подчеркнул, что его визит только ”первый шаг” в развитии отношений двух стран.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын отказался попробовать каравай в Хасане.