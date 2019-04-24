По данным агентства, Ким Чен Ын сказал об этом в ходе встречи представителями администрации Приморья на станции Хасан.
Как отмечается, северокорейский лидер также пообещал вновь приехать в Россию.
При этом Ким Чен Ын подчеркнул, что его визит только ”первый шаг” в развитии отношений двух стран.
Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын отказался попробовать каравай в Хасане.
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