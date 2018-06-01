Как говорится в сообщении, северокорейский лидер провел "дружественную и полезную беседу" с российским министром иностранных дел. "В беседе договорились активизировать контакты на высоком уровне, обмен и сотрудничество в разных сферах, в частности осуществить встречу высших руководителей КНДР и РФ в нынешнем году, когда отмечается 70-я годовщина установления дипломатических отношений между двумя странами, в целях дальнейшего развития стратегических и традиционных корейско-российских отношений в соответствии с интересами обеих сторон и требованием новой эпохи", — отметили в агентстве (цитата по "Интерфаксу").
Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Лавров пока не доложил Владимиру Путину об итогах своей поездки в КНДР, поэтому рано говорить о возможности проведения российско-северокорейского саммита. "Пока рано об этом говорить. Пока еще не было обстоятельного доклада министра", — сказал представитель Кремля.
В сообщении ЦТАК также говорится, что в ходе встречи Ким Чен Ына и Лаврова обсуждалась ситуация на Корейском полуострове и в регионе. Лидер КНДР заявил, что воля его страны "к денуклеаризации Корейского полуострова остается неизменной, последовательной и твердой", и отметил, что "желает найти путь решения, соответствующий интересам всех сторон", пишет агентство.
Кроме того, как подчеркивается в сообщении, стороны "обсудили вопросы по расширению и развитию отношений политико-экономического сотрудничества между двумя странами и тесному содействию". Ким Чен Ын "попросил передать признательный привет президенту" РФ Владимиру Путину и выразил благодарность "за самое теплое послание", отмечает ЦТАК.
О встрече Лаврова с Ким Чен Ыном сообщал МИД РФ. В ведомстве заявили, что министр передал лидеру КНДР наилучшие пожелания Владимира Путина в "крупных начинаниях, которые инициированы на Корейском полуострове". Ким Чен Ын, со своей стороны, рассказал, что Северная Корея высоко оценивает противостояние Путина гегемонии США.
Как стало известно, Лавров на встрече пригласил лидера КНДР приехать в Россию. Отметим, что отец Ким Чен Ына, предыдущий лидер КНДР Ким Чен Ир посещал Россию трижды.
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