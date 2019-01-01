Ким Чен Ын пригрозил США отказом от курса на сближение

Северная Корея грозит США отказом от курса на сближение. Подобный шаг возможен, если Соединенные Штаты продолжат "нарушать свои обещания и недооценивать терпение нашего народа", заявил лидер КНДР Ким Чен Ын в своей новогодней речи во вторник, 1 января. Вашингтон "в одностороннем порядке" предъявляет к Пхеньяну определенные требования и продолжает политику "санкций и давления", цитирует Кима северокорейское государственное телевидение.

При этом лидер КНДР добавил, что готов встретиться с президентом США Дональдом Трампом в любое время, чтобы достичь результата, который "международное сообщество приветствует". Двум государствам необходимо "выстроить долгосрочный и стабильный мирный режим и двигаться к полной денуклеаризации Корейского полуострова", подчеркнул Ким.

Встречи с президентами Южной Кореи и США

О полном ядерном разоружении на Корейском полуострове лидер КНДР договорился с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином во время встречи на высшем уровне 27 апреля 2018 года в пограничной деревне Пханмунджом. В июне того же года будущее северокорейской ядерной программы стало одной из тем саммита США-КНДР в Сингапуре.

По итогам встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына 12 июня стороны подписали совместный документ, который обязывает Северную Корею к полной денуклеаризации Корейского полуострова. На саммите лидеров Южной Кореи и КНДР в сентябре в Пхеньяне Северная Корея обязалась окончательно закрыть испытательный ракетный полигон "Сохэ" и прекратить эксплуатацию расположенной на нем пусковой установки.

У КНДР обнаружили секретные ракетные базы

В ноябре 2018 года Вашингтонский Центр стратегических и международных исследований (CSIS) опубликовал исследование, согласно которому у КНДР имеются от 13 до 20 секретных военных баз. На них могут скрываться мобильные ракетные комплексы с ракетами, способными нести ядерные боеголовки, говорится в документе.

По данным CSIS, подобные пусковые установки можно быстро транспортировать по туннелям к заранее подготовленным стартовым площадкам. Результаты исследования основываются на анализе спутниковых снимков, интервью с перебежчиками, а также членами спецслужб и правительства.