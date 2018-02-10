Ким Е Чжон пообщалась с южнокорейским президентом в составе северокорейской делегации высокого уровня и в устной форме передала приглашение, сообщает агентство Йонхап.
Встреча прошла в президентском дворце, известном как Голубой дом. Сообщается, что президент Мун обменялся любезностями с госпожой Ким, вместе с которой прибыл формальный глава КНДР - председатель президиума верховного собрания страны Ким Ен Нам.
Это самая высокопоставленная делегация в Сеуле с севера полуострова со времен Корейской войны 1950-х годов. И первый визит члена правящей семьи КНДР в соседнюю страну - после войны никто из родственников Ким Чен Ына не бывал в Сеуле. Зато президенты Южной Кореи в Пхеньяне бывали дважды.
Встреча стала возможной благодаря зимней Олимпиаде в Пхенчхане, в которой обе Кореи участвуют одной командой. На открытии Игр спортсмены КНДР и Южной Кореи шли под одним флагом.
Как передает Йонхап, визит Мун Чжэ Ина может быть стать третьим межкорейским саммитом. Второй саммит состоялся очень давно - еще в 2007 году.
Занимавший тогда пост президента Южной Кореи Но Му Хен прибыл в Пхеньян, где его лично встречал Ким Чен Ир, отец нынешнего северокорейского лидера. А первым столицу КНДР посетил южнокорейский президент Ким Дэ Чжун в 2000 году.
Мун Чжэ Ин в прошлом году победил на президентских выборах, выступая за улучшение отношений с Северной Кореей.
Однако ситуация на полуострове предельно обострилась после новых ракетных испытаний и обмена угрозами между Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом.
Сестра Ким Чен Ына накануне, 9 февраля, посетила церемонию открытия Игр в пятницу 9 февраля. Там же присутствовал и вице-президент США Майкл Пенс, но переговоров между ними не было.
После церемонии северкорейская делегация была приглашена на ужин к президенту в Голубой дом. Сообщается, что они ели кимхчи.
Ким Е Чен считается одной из приближенных Ким Чен Ына. В прошлом году брат назначил 30-летнюю сестру членом политбюро Трудовой партии. С 2015 года она выполняет обязанности заместителя завотдела пропаганды и агитации ЦК. Внесена в санкционный список США в связи с причастностью к нарушениям прав человека в КНДР.
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