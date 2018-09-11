Американский президент открыт для этого, сказала Сандерс, подчеркнув, что само письмо было "очень позитивным" и "сердечным". Возможности планирования встречи сейчас изучаются, добавила пресс-секретарь Трампа.
Дальнейшее содержание письма Сандерс раскрыла в общих чертах. По ее словам, в послании Ким Чен Ын заявляет о намерении сконцентрироваться на денуклеаризации Корейского полуострова.
После того, как в июне лидеры двух стран провели историческую встречу в Сингапуре, из Вашингтона неоднократно поступали сведения о недовольстве американской администрации ходом ядерного разоружения КНДР. В конце августа Трамп отменил поездку госсекретаря Майка Помпео в Пхеньян в связи с отсутствием прогресса в вопросе денуклеаризации полуострова. В последние недели Трамп высказывался более оптимистично, в том числе заявив, что Ким Чен Ын "непоколебимо" верит в него.
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