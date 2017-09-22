Руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын в ответ на угрозу Дональда Трампа полностью уничтожить КНДР назвал президента США "выжившим из ума стариком", который дорого заплатит за свои угрозы. В заявлении, обнародованном в пятницу, 22 сентября, через несколько часов после объявления Вашингтоном новых санкций против Пхеньяна, Ким Чен Ын заявил, что он расценивает слова Трампа как объявление войны его стране.
"Трамп оскорбил меня и мою страну на глазах у всего мира и пошел на самое яростное объявление войны в истории. Я заставлю дорого заплатить за эту речь человека, который имеет прерогативу верховного главнокомандующего в США. Я несомненно и определенно усмирю огнем выжившего из ума старика", — цитирует слова северокорейского лидера официальное информационное ЦТАК.
Испытание водородной бомбы
Глава МИД КНДР Ли Ён Хо, принимающий участие в сессии Генассамблеи ООН, заявил, что Пхеньян в качестве ответной меры может провести испытания водородной бомбы за пределами КНДР. "Я думаю, что это могут быть испытания водородной бомбы беспрецедентной мощи, возможно, в Тихом океане", — сказал он, добавив, однако, что решение будет принимать глава КНДР Ким Чен Ын.
Дональд Трамп в своей речи в ООН заявил, что если КНДР будет представлять угрозу для США или их союзников, то у Вашингтона не останется другого выбора, кроме как "полностью уничтожить Северную Корею". Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel) подверг Трампа критике за использование "риторики войны".
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