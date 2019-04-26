Северокорейский лидер Ким Чен Ын отказался от посещения приморского дельфинария и балета и уехал в КНДР на несколько часов раньше, чем планировалось.
Kim Jong-uno ir Vladimiro Putino susitikimas
© Reuters / Scanpix

Руководитель Северной Кореи Ким Чен завершил свой первый визит в Россию примерно на семь часов раньше, чем планировалось. Он выехал из Владивостока днем в пятницу, 26 апреля, после того как пообедал с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

После обеда в ресторане "Лесная заимка", где 17 лет назад побывал его отец Ким Чен Ир и церемонии проводов на железнодорожном вокзале Ким выехал на бронепоезде в КНДР. В плане его визита на этот день еще значилось посещение дельфинария во Владивостоке и балета "Спящая красавица" на Приморской сцене Мариинского театра.

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Причины досрочного отъезда Ким Чен Ына неизвестны

О причинах досрочного отъезда Ким Чен Ына не сообщается. По словам губернатора Приморья, тот обещал вновь приехать в Россию. "Владивосток произвел хорошее впечатление… Понравился город, понравился край... Есть те объекты, которые (Ким Чен Ын - Ред.) еще не посмотрел, которые хотел посетить", - добавил Кожемяко.

Приморский губернатор также сообщил, что Россия предложила КНДР облегчить получение северокорейских виз для российских туристов. "Мы говорили об упрощении визового обмена", - указал он после проводов делегации из Пхеньяна.

Встреча с Путиным была "содержательной", но завершилась без конкретных результатов

Накануне Ким Чен Ын встретился с Путиным на острове Русский. Стороны назвали свою первую официальную встречу "содержательной" и "обстоятельной". Во время переговоров в формате "тет-а-тет" речь шла об истории отношений Северной Кореи и России, о нынешней ситуации, перспективах двусторонних отношений и урегулировании конфликта на Корейском полуострове, сообщил по окончании диалога Путин. В свою очередь Ким Чен Ын выразил надежду, что переговорный процесс "продолжится в том же русле, в полезном и конструктивном плане".

Перед началом встречи Путин выразил надежду на то, что она "послужит делу развития двусторонних отношений" Москвы и Пхеньяна. "Нам очень многое нужно сделать для развития торгово-экономических связей, развития гуманитарных контактов", - подчеркнул он, добавив, что ему "очень приятно видеть" северокорейского коллегу в России. В целом переговоры завершились без принятия каких-либо конкретных решений.

Ким Чен Ын прибыл в Россию 24 апреля на бронепоезде. Этот визит состоялся спустя два месяца после второго саммита Кима с президентом США Дональдом Трампом, который закончился без достижения каких-либо договоренностей по конфликту вокруг ядерной программы КНДР.

Deutsche Welle
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