"Изменена мера пресечения на личное обязательство... Киевский апелляционный суд отменил решение Подольского райсуда Киева (о содержании под стражей - УП)", – сказала спикер прокуратуры АРК Екатерина Диденко.
Жалобу на содержание Вышинского под стражей подала его защита. Суд отменил решение об аресте от 19 июля. Тогда Вышинскому продолжили меру пресечения на 2 месяца.
Ранее КС признал неконституционной норму УПК Украины, которой суд фактически обязывался применять безальтернативную меру пресечения - содержание под стражей, для подозреваемых в совершении государственной измены и других тяжких и особо тяжких преступлений против основ национальной безопасности. В прокуратуре Крыма отмечали, что после решения КС от 25 июня Вышинский может выйти под залог.
Почему это важно
Россия неоднократно подчеркивала, что Вышинского в Украине преследуют незаконно. В июле активизировался вопрос обмена удерживаемых лиц между Украиной и РФ, осуществляющей военную агрессию на Донбассе. В то же время в августе стало известно, что главред "РИА Новости-Украина" не писал заявление об обмене с РФ, хотя Вышинский отметил, что его просили это сделать.
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