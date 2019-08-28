"Изменена мера пресечения на личное обязательство... Киевский апелляционный суд отменил решение Подольского райсуда Киева (о содержании под стражей - УП)", – сказала спикер прокуратуры АРК Екатерина Диденко.

Жалобу на содержание Вышинского под стражей подала его защита. Суд отменил решение об аресте от 19 июля. Тогда Вышинскому продолжили меру пресечения на 2 месяца.

Ранее КС признал неконституционной норму УПК Украины, которой суд фактически обязывался применять безальтернативную меру пресечения - содержание под стражей, для подозреваемых в совершении государственной измены и других тяжких и особо тяжких преступлений против основ национальной безопасности. В прокуратуре Крыма отмечали, что после решения КС от 25 июня Вышинский может выйти под залог.

Почему это важно

Россия неоднократно подчеркивала, что Вышинского в Украине преследуют незаконно. В июле активизировался вопрос обмена удерживаемых лиц между Украиной и РФ, осуществляющей военную агрессию на Донбассе. В то же время в августе стало известно, что главред "РИА Новости-Украина" не писал заявление об обмене с РФ, хотя Вышинский отметил, что его просили это сделать.