Как пишет Deutsche Welle, задачей собора будет принятие решения о церковном единстве, а также избрание предстоятеля единой поместной автокефальной УПЦ, которому патриарх Варфоломей вручит томос об автокефалии, указывается далее в заявлении. Кроме того, Киевский патриархат призвал "епископат, духовенство и верных Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), как и епископат, духовенство и верных Московского патриархата, поддержать процесс объединения украинского православия".
"Мирное сосуществование"
Этот процесс "должен происходить добровольно, мирно и без принуждения, каждый член Церкви, как и каждая община мирян или монахов иметь право свободно выбрать центр своего церковного подчинения - принадлежать к Украинской или Русской церкви", заявил Киевский патриархат. Он подчеркнул, что духовенство и миряне, которые выразят желание подчиняться Московскому патриархату, "имеют право на это".
"Русская православная церковь в Украине будет равноправно сосуществовать со всеми другими церквами и религиозными организациями, как это гарантировано Конституцией и законами нашего государства и международным правом", - говорится в заявлении Киевского патриархата.
Решение предоставить автокефалию
Накануне вечером Вселенский патриархат в Константинополе согласился предоставить автокефалию Украинской православной церкви. На заседании Синода под председательством Вселенского патриарха Варфоломея "было решено подтвердить уже принятое решение о том, что Вселенский патриархат приступает к процедуре предоставления автокефалии Украинской церкви".
Кроме того, Синод постановил лишить юридической силы синодальное решение 1686 года о праве московского патриарха назначать киевского митрополита. Члены Синода также предостерегли от захвата и присвоения церквей, монастырей и других объектов.
С просьбой издать томос (указ) о предоставлении УПЦ автокефалии Верховная рада Украины обратилась к Вселенскому патриарху в июне 2016 года. В сентябре 2018 года Вселенский патриархат в Константинополе в рамках подготовки к предоставлению УПЦ автокефалии назначил двух экзархов в Киев. Ими стали архиепископ Памфилийский Даниил из США и епископ Эдмонтонский Иларион из Канады.
В настоящее время в Украине действуют несколько православных церквей: Украинская православная церковь в составе Московского патриархата (УПЦ МП, единственная структура в стране, признанная другими православными церквами), УПЦ Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ).
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