Россияне поплатятся за строительство моста через Керченский пролив, сказал Омелян, напомнив о европейских санкциях против тех, кто причастен к его возведению.

"Никакой блокады Азовского моря Россия не осуществляет, там идет свободное судоходство", — заявил 21 июля зампред комитета Совета федерации по экономической политике Сергей Калашников, сообщает РИА "Новости".

Задержание судна "Норд"

Обострение ситуации в регионе началось после того, как Госпогранслужба Украины 25 марта задержала маломерное рыболовное судно "Норд" в украинских водах Азовского моря. В ведомстве сообщили, что судно зарегистрировано на "временно оккупированной территории АР Крым", а члены экипажа имели "так называемые паспорта граждан РФ, выданные в городе Керчь". В ходе осмотра сейнера был обнаружен трал для лова рыбы и 5 тонн морепродуктов.

Судно арестовано, его капитану грозит до пяти лет лишения свободы, на членов команды составили административные протоколы. Двое моряков сумели вернуться в Крым через Беларусь, семерых сняли с рейса в Минск.

Экипаж судна имел все необходимые документы для осуществления рыбного промысла в акватории Азовского моря и действовал в строгом соответствии с действующими правилами рыболовства, заявляли в МИД РФ и требовали отпустить моряков.

Досмотр кораблей в Азовском море

В мае Госпогранслужба Украины пожаловалась на то, что Россия начала жестко досматривать суда в Азовском море, которые следуют в Мариупольский порт. Начиная с 30 апреля российские пограничники ежедневно останавливают для досмотра и идентификации членов команды невоенные суда, заявили в ведомстве. По его данным, досмотру также подверглись несколько туристических теплоходов, причем некоторые из них — несколько раз.

С 29 апреля по 9 июля этого года Россия задержала для досмотра без объяснения причин 93 судна, следующих в порты Украины через Керченский пролив, заявляли в министерстве инфраструктуры Украины.

Договор о правовом статусе Азовского моря и Керченского пролива Россия и Украина заключили в 2003 году. Страны условились о совместном использовании и охране вод, а также о введении определенных ограничений для плавания судов третьих стран. В июле в Верховную раду был внесен законопроект о расторжении этого договора.