Россияне поплатятся за строительство моста через Керченский пролив, сказал Омелян, напомнив о европейских санкциях против тех, кто причастен к его возведению.
"Никакой блокады Азовского моря Россия не осуществляет, там идет свободное судоходство", — заявил 21 июля зампред комитета Совета федерации по экономической политике Сергей Калашников, сообщает РИА "Новости".
Задержание судна "Норд"
Обострение ситуации в регионе началось после того, как Госпогранслужба Украины 25 марта задержала маломерное рыболовное судно "Норд" в украинских водах Азовского моря. В ведомстве сообщили, что судно зарегистрировано на "временно оккупированной территории АР Крым", а члены экипажа имели "так называемые паспорта граждан РФ, выданные в городе Керчь". В ходе осмотра сейнера был обнаружен трал для лова рыбы и 5 тонн морепродуктов.
Судно арестовано, его капитану грозит до пяти лет лишения свободы, на членов команды составили административные протоколы. Двое моряков сумели вернуться в Крым через Беларусь, семерых сняли с рейса в Минск.
Экипаж судна имел все необходимые документы для осуществления рыбного промысла в акватории Азовского моря и действовал в строгом соответствии с действующими правилами рыболовства, заявляли в МИД РФ и требовали отпустить моряков.
Досмотр кораблей в Азовском море
В мае Госпогранслужба Украины пожаловалась на то, что Россия начала жестко досматривать суда в Азовском море, которые следуют в Мариупольский порт. Начиная с 30 апреля российские пограничники ежедневно останавливают для досмотра и идентификации членов команды невоенные суда, заявили в ведомстве. По его данным, досмотру также подверглись несколько туристических теплоходов, причем некоторые из них — несколько раз.
С 29 апреля по 9 июля этого года Россия задержала для досмотра без объяснения причин 93 судна, следующих в порты Украины через Керченский пролив, заявляли в министерстве инфраструктуры Украины.
Договор о правовом статусе Азовского моря и Керченского пролива Россия и Украина заключили в 2003 году. Страны условились о совместном использовании и охране вод, а также о введении определенных ограничений для плавания судов третьих стран. В июле в Верховную раду был внесен законопроект о расторжении этого договора.
Киев выступает за введение санкций против портов РФ (4)
Украина призывает ввести санкции против российских...
МВФ предупредил о последствиях торговой войны для мировой экономики (6)
В результате торгового конфликта между США , ЕС и КНР...
Мужчина захватил заложников в супермаркете в Лос-Анджелесе, один человек погиб
В Лос-Анджелесе вооруженный мужчина, пытаясь скрыться...
ЕС сдержанно воспринял новый план Лондона по "Брекзиту"
Евросоюз сдержанно отреагировал на новый план по...
Лондон пригрозил Брюсселю не выплачивать 39 млрд фунтов при "Брекзите" (9)
Великобритания не намерена выплачивать 39 млрд фунтов...
TOP новостей
Реальные зарплаты в Беларуси превысили российские (24)
Реальные зарплаты в Беларуси превысили показатели...
Мать Павла Шеремета: не верю, что найдут убийцу Павла (16)
Мать белорусского, российского и украинского...
Украинец стал абсолютным чемпионом мира по боксу, победив россиянина в Москве (32)
Украинец Александр Усик стал победителем финальной...
Жители Заполярья, где сотнями гектаров горит тундра: "По телевизору "Сарматы" и "Кинжалы", а мы тушим ведрами" (64)
Площадь лесного пожара в Кольском районе Мурманской...
ЦРУ: Пекин начал против Вашингтона самую настоящую холодную войну (72)
Цель различных мероприятий Китая по усилению своего...