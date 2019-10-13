Возмущение Украины вызвал опубликованный в соцсетях снимок депутата Госдумы РФ из Крыма Натальи Поклонской, на котором она пожимает руку президенту Турции Эрдогану.
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© Sputnik / Scanpix

После встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с российской делегацией, в которую вошли два депутата Госдумы РФ, выбранные в Крыму (Наталья Поклонская и Руслан Бальбек), украинский МИД направил Анкаре ноту протеста и вызвал посла Турции. Об этом в воскресенье, 13 октября, сообщает украинское онлайн-издание "Европейская правда".

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"Информация о встрече президента Эрдогана с политиками, незаконно избранными на оккупированной территории Украины, вызывает беспокойство", - цитирует издание заявление министерства иностранных дел.

Фото Натальи Поклонской с Эрдоганом

Российская делегация во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным прибыла в Стамбул накануне, 12 октября, для участия в конференции спикеров парламентов по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия. В тот же день депутат Госдумы из Крыма Наталья Поклонская опубликовала в Facebook фотографию своего рукопожатия с Эрдоганом.

Официальная Анкара не признает законность российской оккупации Крыма.

Deutsche Welle
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