Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что власти составили список из 30 человек, которые могли стать жертвами российских спецслужб наряду с журналистом Аркадием Бабченко. Каждому фигуранту этого перечня будет предоставлена охрана, заявил глава надзорного ведомства, слова которого приводит УНИАН.
Jurijus Lucenka
© AP / Scanpix

В минувший вторник украинская полиция сообщила об убийстве гражданина России Аркадия Бабченко. В сообщениях говорилось, что журналист был убит в подъезде его дома в Киеве тремя выстрелами в спину. Однако на следующий день на пресс-конференции глава СБУ Василий Грицак сообщил, что убийство было инсценировкой в рамках спецоперации, чтобы предотвратить покушение на Бабченко. Тогда же перед публикой появился и он сам.

По данным украинских властей, подозреваемого в организации покушения гражданина Украины Бориса Германа задержали в Киеве в среду. В четверг суд заключил его под стражу на два месяца.

На суде Герман заявил, что работал на украинскую контрразведку. По его словам, работа с инсценировкой убийства Бабченко была согласована с контрразведчиками. По словам Германа, к нему обратился "человек из Москвы" Вячеслав Пивоваркин, имеющий отношение "к организации массовых беспорядков", после чего украинец сразу же сообщил в контрразведку. Впрочем, прокурор Руслан Кравченко после заседания Шевченковского районного суда опроверг версию обвиняемого. Он заявил, что Герман не сотрудничал с контрразведкой.

Накануне украинец Алексей Цымбалюк, бывший монах и участник АТО, сообщил на своей странице в Facebook, что именно он был нанят в качестве исполнителя покушения на Бабченко.

По версии СБУ, убийство Бабченко заказали российские спецслужбы. Для этой цели они якобы завербовали Германа, заплатив ему 40 тысяч долларов. Украинец, в свою очередь, нанял для исполнения преступления Цымбалюка, пообещав ему в качестве вознаграждения 30 тысяч долларов и передав 20 тысяч в качестве задатка.

Ранее сообщалось, что Герман заявил о планах устранения 30 человек на территории Украины. Также организатор по заданию российских спецслужб должен был нелегально приобрести оружие для закладки баз на территории Украины, утверждало следствие.

NEWSru.com
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