В минувший вторник украинская полиция сообщила об убийстве гражданина России Аркадия Бабченко. В сообщениях говорилось, что журналист был убит в подъезде его дома в Киеве тремя выстрелами в спину. Однако на следующий день на пресс-конференции глава СБУ Василий Грицак сообщил, что убийство было инсценировкой в рамках спецоперации, чтобы предотвратить покушение на Бабченко. Тогда же перед публикой появился и он сам.
По данным украинских властей, подозреваемого в организации покушения гражданина Украины Бориса Германа задержали в Киеве в среду. В четверг суд заключил его под стражу на два месяца.
На суде Герман заявил, что работал на украинскую контрразведку. По его словам, работа с инсценировкой убийства Бабченко была согласована с контрразведчиками. По словам Германа, к нему обратился "человек из Москвы" Вячеслав Пивоваркин, имеющий отношение "к организации массовых беспорядков", после чего украинец сразу же сообщил в контрразведку. Впрочем, прокурор Руслан Кравченко после заседания Шевченковского районного суда опроверг версию обвиняемого. Он заявил, что Герман не сотрудничал с контрразведкой.
Накануне украинец Алексей Цымбалюк, бывший монах и участник АТО, сообщил на своей странице в Facebook, что именно он был нанят в качестве исполнителя покушения на Бабченко.
По версии СБУ, убийство Бабченко заказали российские спецслужбы. Для этой цели они якобы завербовали Германа, заплатив ему 40 тысяч долларов. Украинец, в свою очередь, нанял для исполнения преступления Цымбалюка, пообещав ему в качестве вознаграждения 30 тысяч долларов и передав 20 тысяч в качестве задатка.
Ранее сообщалось, что Герман заявил о планах устранения 30 человек на территории Украины. Также организатор по заданию российских спецслужб должен был нелегально приобрести оружие для закладки баз на территории Украины, утверждало следствие.
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