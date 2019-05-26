Киев пригрозил России "гамбургскими" санкциями

По словам посла Украины в ФРГ, Киев будет добиваться введения новых ограничительных мер, если Москва проигнорирует вердикт трибунала ООН по украинским морякам.
Киев будет "продвигать идею введения новых, гамбургских, санкций в отношении России", если "Москва решит игнорировать" решение Международного трибунала ООН по морскому праву. Последний в субботу, 25 мая, постановил, что РФ должна незамедлительно освободить 24 задержанных в Керченском проливе украинских моряков.
Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник прокомментировал вердикт трибунала в интервью агентству "Укринформ".
По словам дипломата, "Украина одержала убедительную дипломатическую победу" и получила "дополнительный мощный международно-правовой козырь, чтобы добиться скорейшего освобождения" военнослужащих ВМС Украины.
При этом Мельник высказал мнение, что постановление трибунала носит исторический характер.
Вердикт трибунала ООН
Трибунал ООН в Гамбурге 25 мая предписал России также вернуть захваченные в Керченском проливе украинские суда "Бердянск", "Никополь" и "Яни Капу".
Суд также обязал РФ воздерживаться от "каких-либо действий, которые могут усугубить конфликт" с Украиной, вспыхнувший из-за задержания судов и моряков в Керченском проливе.
Кроме того, судьи уверены, что Москва должна приостановить следственные действия против задержанных и воздержаться от возбуждения новых дел на них.
Что произошло в Керченском проливе
25 ноября 2018 года три украинских корабля были силой остановлены российской береговой охраной в международных водах неподалеку от аннексированного Россией Крыма при попытке пройти через Керченской пролив из Черного моря в Азовское.
Украинское руководство считает захваченных Россией украинских моряков военнопленными. Россия со своей стороны обвиняет Украину в нарушении ее государственной границы, Киев отрицает это. Задержанные украинские моряки находятся в московском СИЗО, ожидая суда.
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