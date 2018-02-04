Herr @Georg_Pazderski, hoffe, dass Sie von der abenteuerlichen Reise Ihres Kollegen @HughBronson_AfD auf die besetzte 🇺🇦#Krim distanzieren werden. Solche strafrechtliche Schritte schaden der @AfD massiv, müssen daher öffentlich verurteilt & nicht toleriert werden pic.twitter.com/fyvT84PERM— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) February 4, 2018

В воскресенье, 4 февраля, он также через Twitter обратился к главе берлинского отделения АдГ Георгу Паздерски с призывом дистанцироваться от действий депутата берлинского парламента Хью Бронсона, который принял участие в этой поездке. "Эти противозаконные шаги вредят АдГ и должны подвергнуться публичному осуждению", - написал Мельник.

Несколько немецких депутатов из региональных парламентов Берлина, Бранденбурга и Северного Рейна - Вестфалии от партии АдГ пробудут в Крыму с 3 по 9 февраля. Российские СМИ уже цитируют их высказывания о необходимости отменить санкции против России. В то же время ни один из депутатов бундестага от АдГ, - а их во фракции 93, - к поездке в Крым не присоединился. Сообщается, что речь идет о частной поездке земельных парламентариев.

В апреле 2016 года Крым посетил депутат Европарламента АдГ Маркус Претцель (Marcus Pretzell), причем сделал он это за счет российского фонда. Политик принимал участие в трехдневном Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ) и жил в пятизвездочном курортном отеле Mriya.

Германия не признает аннексию Крыма

Германия не признает российскую аннексию Крыма. После нашумевших высказываний председателя Свободной демократической партии Германии (СвДП) Кристиана Линднера, который призвал признать нынешнюю ситуацию "временным решением", канцлер Германии Ангела Меркель жестко возразила политику. "Если я, к примеру, слышу, что российскую аннексию Крыма надо просто признать, то думаю: что произошло бы, если бы с нами в ГДР обошлись по принципу: Германия, безусловно, останется разделенной, этого уже не изменишь", - заявила Меркель.