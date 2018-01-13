Так на предложение Путина ответил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает РИА "Новости". "Встречное предложение президенту Российской Федерации: предлагаю вместе с флотом вернуть Крым. Готовы принять в ближайшее время. Я считаю, что я ответил", - сказал глава украинского кабмина в ответ на просьбу прокомментировать предложение президента РФ, выдвинутое накануне.
В Кремле ранее пояснили, что инициатива Путина была жестом доброй воли, демонстрирующим намерение России урегулировать ситуацию в соседней стране и вывести отношения с Украиной из "враждебного состояния".
Накануне заявление Путина прокомментировал командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко, отметив, что вопрос о возвращении военной техники из Крыма "требует очень тщательного изучения". Он рассказал, что в Крыму к 2014 году находилось восемь боевых кораблей и все они были в нормальном состоянии, лишь одному судну требовался ремонт главных двигателей.
Кроме того, на полуострове остались украинские БМП на два батальона, и "они все были практически готовы" к работе, а также там находились "два батальона БТР, семь дивизионов артиллерии и четыре минометные батареи", сообщил военачальник.
Путин 11 января во время встречи с руководителями крупнейших российских изданий заявил, что Россия готова вернуть из Крыма Украине ее военную технику, хотя она находится в плачевном состоянии. "Украинская сторона неоднократно ставила вопрос о возврате военной техники из Крыма. Мы готовы продолжить этот процесс, готовы передать военные корабли Украине, авиационную технику, бронетехнику", - сказал он. По словам президента, речь идет о десятках боевых кораблей и десятках самолетов. Москва готова помочь осуществить транспортировку кораблей в Одессу, добавил глава государства.
Президент обратил внимание на оставшееся в Крыму значительное количество украинских боеприпасов. Пояснив, что транспортировке боезапасы не подлежат, так как это слишком опасно, Владимир Путин сообщил, что Россия не возражает, чтобы украинские военные присутствовали при утилизации боеприпасов на территории полуострова.
В конце 2014 года власти Крыма передали ведомствам региона часть военных кораблей, входивших в состав ВМС Украины. Глава республики Сергей Аксенов тогда заявил, что эта техника "непригодная для боевых действий", а потому ее можно использовать в качестве музеев. Боеспособные корабли Россия передавать отказалась из-за боевых действий в Донбассе.
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