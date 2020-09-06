aA
Украина готова помочь Беларуси преодолеть нынешний кризис без ослабления ее суверенитета и независимости. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на неформальном заседании Совбеза ООН, посвященном ситуации с правами человека в Беларуси.
Protestai Minske
Protestai Minske
© Itar-Tass / Scanpix

По словам Кулебы, стабильное и демократическое развитие Беларуси имеет ключевое значение не только для граждан Беларуси, но и для граничащей с ней Украины и Европы в целом.

Киев надеется, что Москва откажется от идеи силового вмешательства в Беларуси


Кулеба напомнил, что 10 августа, на следующий день после выборов президента Беларуси и начала последовавших за оглашением их официальных результатов протестов, Украина, Польша и Литва выразили глубокое беспокойство ситуацией в Беларуси. При этом Киев, Варшава и Вильнюс призвали Минск отказаться от применения силы и освободить из-под стражи задержанных активистов.

Статьи по теме:
Украина приостановила все контакты с Беларусью по "моральным соображениям"  (30)
Еще один "неудобный" сосед. Как украинская власть реагирует на события в Беларуси  (24)

"Однако этот совместный призыв не был услышан", — сказал Кулеба. В связи с этим Украина "поставила на паузу" все контакты с белорусскими властями на высоком и высшем уровне и вызвать посла Украины в Беларуси в Киев на консультации, напоминает пресс-служба украинского МИД.

В то же время Кулеба отметил, что Украина никогда не вмешивалась и не планирует вмешиваться во внутренние дела Беларуси. "Надеюсь, что каждая страна — прежде всего, это касается Российской Федерации — будет придерживаться такой же позиции и воздержится от любых действий, включая военное вторжение, которые способны еще больше дестабилизировать ситуацию в Беларуси", — подчеркнул глава украинской дипломатии.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

Литва обновила список: с понедельника обязательна изоляция для возвращающихся еще из 3 стран (38)

Минздрав Литвы обновил список пораженных...

Кузница асов подводной войны: как 80 лет назад гитлеровская Германия превратила Клайпеду в базу субмарин (130)

Несмотря на бушующую пандемию, жители Литвы и...

Seimas, parlamentas Gediminas Kirkilas Irena Šiaulienė Emanuelis Zingeris

Эти политики работают в Сейме не один десяток лет: вспомните, как они выглядели, когда начинали (42)

В 2016 году в Сейм были избраны или вернулись после...

Андрей Соколов. Нужно ли носить маски? И если нужно, то почему? (25)

Попробуем разобраться, что из себя представляет...

В Литве за сутки установили 43 новых случая коронавируса (26)

За последние сутки в Литве подтверждено 43 новых случая...

|Maža didelių žinių kaina