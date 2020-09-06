По словам Кулебы, стабильное и демократическое развитие Беларуси имеет ключевое значение не только для граждан Беларуси, но и для граничащей с ней Украины и Европы в целом.
Киев надеется, что Москва откажется от идеи силового вмешательства в Беларуси
Кулеба напомнил, что 10 августа, на следующий день после выборов президента Беларуси и начала последовавших за оглашением их официальных результатов протестов, Украина, Польша и Литва выразили глубокое беспокойство ситуацией в Беларуси. При этом Киев, Варшава и Вильнюс призвали Минск отказаться от применения силы и освободить из-под стражи задержанных активистов.
"Однако этот совместный призыв не был услышан", — сказал Кулеба. В связи с этим Украина "поставила на паузу" все контакты с белорусскими властями на высоком и высшем уровне и вызвать посла Украины в Беларуси в Киев на консультации, напоминает пресс-служба украинского МИД.
В то же время Кулеба отметил, что Украина никогда не вмешивалась и не планирует вмешиваться во внутренние дела Беларуси. "Надеюсь, что каждая страна — прежде всего, это касается Российской Федерации — будет придерживаться такой же позиции и воздержится от любых действий, включая военное вторжение, которые способны еще больше дестабилизировать ситуацию в Беларуси", — подчеркнул глава украинской дипломатии.
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