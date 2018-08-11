Власти в Киеве обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с иском о нарушении прав украинских политзаключенных в России. В заявлении описаны предполагаемые нарушения, совершаемые в отношении украинцев, которых "Россия преследует по политическим мотивам", сообщил вечером в пятницу, 10 августа, в Facebook заместитель министра юстиции Украины, уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина.
Речь идет о 71 украинском заключенном в РФ. В заявлении власти Украины указывают на "системные нарушения Конвенции о защите прав человека и основных свобод со стороны Российской Федерации". В частности, отмечаются нарушения положений о запрещении пыток, праве на свободу и личную неприкосновенность, праве на справедливый суд, праве на уважение частной и семейной жизни, свободе выражения мнения и праве на эффективное средство правовой защиты.
130 страниц заявления и 3 тысячи страниц приложений
Объем заявления составляет 130 страниц, к нему прилагаются около 3 тысяч страниц различных документов и других материалов.
По делам Станислава Клыха, Владимира Балуха, Эмира-Усейна Куку и Сергея Литвинова "дополнительно поданы заявления по Правилу 39 о предоставлении надлежащего медицинского обеспечения и информации о состоянии здоровья", указал далее Лищина
О деталях нового иска Украины к РФ министерство юстиции сообщит на пресс-конференции 13 августа, написало ведомство в Facebook.
Ранее Украина подала в ЕСПЧ пять исков против России. В июне суд объединил иски по заявлениям Киева против России в два производства - по Крыму и Донбассу. В результате вместо пяти дел "Украина против РФ" осталось три, в самостоятельном производстве по-прежнему находится заявление о вывозе детей из Донбасса в РФ.
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