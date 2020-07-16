Киев получит от ЕС 105 млн евро на проведение реформ

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина подписала с Европейской комиссией три соглашения, предполагающие выделение Киеву 105 млн евро в рамках новых программ помощи ЕС. Об этом в четверг, 16 июля, сообщили в пресс-службе кабинета министров Украины. Данный пакет предназначен для поддержки малого бизнеса, реформ и преодоления последствий пандемии коронавируса.
"Помощь от Европейского Союза будет направлена на ряд направлений - от усиления возможностей органов и предоставления экспертных консультаций по проведению реформ, до инвестирования в малые фермерские хозяйства и инновационные гранты для развития малых и средних предприятий", - пояснила Стефанишина.
Средства на поддержку малого бизнеса и фермеров
Так, 60 млн евро от общей суммы будут выделены на программу технического сотрудничества для интенсификации реформ в рамках соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, в полном объеме вступившего в силу 1 сентября. При этом 25 млн евро перечислят на развитие сельского хозяйства и малых фермерских хозяйств в Украине, еще 20 млн поступят малым и средним предприятиям.
Ранее в июле стало известно, что Евросоюз конструктивно относится к предложениям Киева по обновлению соглашения об ассоциации. Его положения могут быть конкретизированы еще до конца года, сообщил по итогам переговоров в Генеральном директорате Еврокомиссии в Брюсселе торговый представитель Украины Тарас Качка.
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