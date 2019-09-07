Вскоре после приземления борта в Киеве сайт администрации президента Украины опубликовал список граждан, вернувшихся на родину из РФ. В их числе 24 украинских моряка, задержанных после инцидента в Керченском проливе, и режиссер Олег Сенцов.

Согласно списку, на Украину вернулись Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых, Николай Карпюк, Алексей Сизанович, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов, Роман Мокряк, Юрий Безъязычный, Андрей Артеменко, Андрей Эйдер, Богдан Головаш, Денис Гриценко, Василий Сорока, Богдан Небылица, Вячеслав Зинченко, Сергей Цибизов, Сергей Попов, Владислав Костишин, Андрей Опрыско, Андрей Драч, Олег Мельничук, Михаил Власюк, Виктор Безпальченко, Владимир Терещенко, Евгений Семидоцкий, Владимир Лисовой, Андрей Шевченко, Владимир Варимез, Сергей Чулиба и Юрий Будзыло.

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"Мы рады быть на родной земле, - сказал Олег Сенцов во время торжественной встречи в аэропорту "Борисполь". - Хочется сказать спасибо всем людям, которые боролись за нас, добивались нашего освобождения и его добились. Надеюсь, что остальные пленные будут освобождены. Но даже после освобождения последнего пленного наша борьба не заканчивается. До победы еще очень далеко".

Российская сторона пока не опубликовала список вернувшихся из Украины россиян. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что в РФ вернулся главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский. Других участников обмена он называть не стал, отметив, что списки последуют позже. "Мы приветствуем и рады, что российские граждане вернулись домой", - сказал Песков, слова которого приводит "Интерфакс".

Среди прибывших также замечен ключевой свидетель по делу о крушении малайзийского Boeing МН-17 Владимир Цемах. Президент РФ Владимир Путин, в отличие от украинского коллеги, не встречал вернувшихся россиян в аэропорту. Вместо этого он участвовал в праздновании Дня города на ВДНХ вместе с московским мэром Сергеем Собяниным.

The Bell отмечает, что борт с россиянами в Москве встречал главред МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, но и он поздоровался только со своим коллегой Кириллом Вышинским - "остальных не встречал никто", говорится в Telegram-канале издания.

В аэропорту "Внуково" никого не пускают внутрь, передает Русская служба BBC. "Это выглядит так: выезжают затонированные автобусы из-за ворот, никто не знает, развезли их уже или они еще внутри", - передает корреспондент Илья Барабанов. После прохождения формальностей прибывшие из Киева россияне покинули аэропорт, кортеж из двух автобусов и машин сопровождения направился в сторону Москвы.

Ранее список освобожденных россиян публиковала "Украинская правда", его достоверность пока официально не подтверждена. По данным издания, в РФ вернулись Владимир Цемах, Кирилл Вышинский, Виктор Агеев, Александр Баранов, Аслан Басханов, Елена Бобовая, Андрей Васьковский, Владимир Галич, Сергей Гнатьев, Анна Дубенко, Станислав Ежов, Аркадий Жидких, Игорь Кимаковский, Ольга Ковалис, Сергей Коверник, Дмитрий Кореновский, Андрей Костенко, Алексей Лазаренко, Сергей Лазарев, Юрий Ломако, Петр Мельничук, Евгений Мефедов, Максим Одинцов, Юлия Просолова, Александр Ракущин, Антонина Родионова, Александр Саттаров, Алексей Седиков, Тарас Синичак, Александр Тарасенко, Андрей Третьяков, Виктор Федоров, Денис Хитров, Павел Черных.

В списке также значился Руслан Гаджиев, осужденный на Украине на 15 лет колонии строгого режима за участие в боевых действиях на стороне непризнанных ДНР и ЛНР. Его адвокат Валентин Рыбин ранее сообщил, что Гаджиева в субботу не доставили в пункт обмена и самолет вылетел в РФ без него.

Между тем уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что обмен заключенными между Россией и Украиной состоялся по формуле "35 на 35", передает ТАСС. Она отметила, что технические вопросы обмена решались "достаточно непросто", так как более чем у половины граждан не было документов, удостоверяющих личность.

"Те граждане, которые прилетают в Москву, имеют статус личного обязательства граждан, которые дали обязательства являться к следователю или в суд в соответствующем государстве. Такой же статус есть и у граждан Украины, которые сегодня приземлятся в Киеве", - добавила она.

Омбудсмен выразила надежду на прекращение уголовных дел в отношении участников обмена с обеих сторон. "Надеюсь, это будет началом деэскалации и нового переговорного пути в правозащитной сфере, где человек не должен стать заложником ситуации", - сказала Москалькова, добавив, что будет и дальше заниматься вопросом обмена.

Москалькова подчеркнула, что возвращенные россияне и украинцы не должны впоследствии подвергнуться репрессиям. "Раз они находятся на территории других государств, нужно договориться, как будет продолжаться следствие, как будут даваться показания, на каких основаниях будут прекращаться уголовные дела", - сказала уполномоченный.

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что опасался срыва обмена заключенными из-за ситуации с Владимиром Цемахом. Перед отправкой в Россию свидетель по делу малайзийского "боинга" был допрошен. "Допросили и не только перед возвращением. Я не буду называть фамилии европейских лидеров, с которыми мы проговорили время для всех следственных действий. Мы все это сделали. Все, что от нас попросили. Это было сложно. Я боялся, что из-за это может сорваться обмен", - сказал Зеленский, слова которого приводит "Интерфакс - Украина".

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов заявил, что включение Цемаха в список на обмен свидетельствует о подтверждении причастности России к катастрофе МН-17. Его отсутствие в списке "автоматически предусматривало прекращение переговоров с Россией".

Зеленский назвал обмен заключенными первым шагом к началу реального диалога с Россией и к прекращению конфликта на востоке Украины. По словам украинского президента, в субботу он провел телефонные переговоры с Владимиром Путиным, в ходе которых была достигнута договоренность о совместной работе в течение месяца. "Разговоры будут предметными, работа - мощной, без лжи", - сказал Зеленский.

"Дальше мы будем приближаться ко времени возврата всех наших пленных и продолжать в минском процессе разведение войск [в Донбассе] в два этапа: сначала в Золотом и Петровском, а потом разведение по всей территории, и прекращения огня в полной мере", - добавил украинский президент. Он также выразил надежду, что Украина вернет не только людей, но и свои территории.