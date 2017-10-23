"Если бы мы перенесли точку учета по транзиту на восточную границу, такой вариант можно было бы рассматривать", - заявил политик в интервью "Экономической правде", опубликованном в понедельник, 23 октября.
Одновременно Кистион опроверг мнение о том, что российский газ для Украины дешевле, чем закупаемый в Европе. "Мы можем проанализировать предыдущий опыт, когда нас привлекательными условиями привязывали, а потом решали все свои вопросы", - указал он.
В начале сентября президент Украины Петр Порошенко предложил европейским компаниям перенести пункты приема российского газа на границу Украины и РФ. Тем самым Киев намерен "с помощью Евросоюза добиться революционного изменения в организации транзита" газа, идущего из РФ по территории Украины в ЕС.
Тем самым, по предложению Порошенко, Украина должна предоставлять транзитные услуги не "Газпрому", а европейским импортерам.
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