По его словам, строительство газопровода служит поводом для "беспощадной войны". Несмотря на необходимость отстаивания своей позиции, Украине требуется иметь "план полагает Кулеба.

Таким вариантом, по мнению украинского постпреда, могут стать трехсторонние соглашения между Германией, Украиной и Россией. При этом российская сторона должна подтвердить поставку "оговоренных конкретных объемов газа" через украинскую систему "при любых обстоятельствах".

Дания - ключевой участник спора

Ключевым игроком в споре вокруг газопровода Кулеба назвал Данию. По его словам, страна "находится под сильным прессингом, потому что она осталась бастионом на пути этого проекта".

Строительство газопровода угрожает целиком изменить "энергетическую безопасность в Восточной Европе", - считает Кулеба.

Позиция НАТО

Накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у каждого члена Североатлантического альянса имеется собственное мнение по газопроводу. У альянса "нет инструментов для воздействия в контексте таких энергетических проектов", - сказал Столтенберг после встречи с президентом Польши Анджеем Дудой.

"Северный поток-2" - уже второй газопровод, который свяжет Россию с Германией напрямую . Этот проект стоимостью 9,5 млрд евро наполовину финансирует российский "Газпром" и наполовину - пять европейских энергетических концернов, в том числе дочка BASF - компания Wintershall.Б", -