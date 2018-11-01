Санкции, введенные Россией против ряда украинских граждан и компаний, являются "началом многосерийного сериала" о попытке Москвы повлиять на Украину накануне выборов. Об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал в своем микроблоге Twitter в четверг, 1 ноября. "Но это на самом деле даже не первая серия, а только тизер", - добавил Климкин.

В марте 2019 года в Украине состоятся выборы президента страны, в октябре того же года - выборы депутатов Верховной Рады.

"Признание работы" президентской команды

Пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко расценил появление санкционного перечня как "признание работы" команды Петра Порошенко "по противодействию российской агрессии".

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян назвал свое включение в список Москвы "приятным и даже почетным". Кремль "сам признал меня и многих моих коллег из украинского правительства людьми отчетливо проукраинской, прозападной и просто единой нормальной позиции", сообщил министр на своей странице в соцсети Facebook.

В свою очередь политик Юлия Тимошенко сообщила, что она "мало взволнована" санкциями Кремля. Адекватным ответом "российскому захватчику" она считает "успех Украины, построение сильного демократического, европейского" государства. "Это именно та санкция, от которой Кремлю будет точно нехорошо!", - утверждает Тимошенко в Facebook.

Блокировка счетов и запрет вывода капиталов

Премьер-министр России Дмитрий Медведев 1 ноября подписал постановление об экономических санкциях против 322 граждан и 68 компаний из Украины. Счета, ценные бумаги и имущество участников санкционного списка, расположенные в РФ, подлежат блокировке. Запрещено выводить капитал этих граждан и компаний за пределы России.

Украинские санкции за аннексию Крыма

Украина ввела санкции в отношении примерно 1700 физических и около 700 юридических лиц (в основном из России) в ответ на российскую аннексию Крыма и вмешательство Москвы в события на востоке Украины, где пророссийские сепаратисты установили контроль над рядом районов Донецкой и Луганской областей.