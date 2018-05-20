Министерство иностранных дел Украины потребовало от России освободить украинских граждан, находящихся под стражей на территории РФ. По данным Киева, речь идет о десятках политзаключенных, большинство из которых содержатся в Крыму.
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Требование "освободить пленников" опубликовала в Twitter спикер МИД Украины Марьяна Беца. "По меньшей мере 24 украинца являются политическими заключенными в РФ. Более 40 - в оккупированном Крыму. В очередной раз требуем от РФ освободить пленников", - говорится в сообщении сотрудницы дипведомства.

Стоит отметить, что 20 мая, на Украине отмечается День памяти жертв политических репрессий. Памятная дата была установлена указом президента в 2007 году. С тех пор ежегодно в третье воскресенье мая в стране проходят мемориальные мероприятия.

В этом году, как ожидается, на территории Национального историко-мемориального заповедника "Быковнянские могилы", который считается самым большим захоронением жертв сталинских репрессий на Украине, состоится церемония возложения цветов с участием руководства государства, сообщает "112 Украина".

NEWSru.com
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