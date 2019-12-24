Участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины (ТКГ) договорились об обмене удерживаемыми лицами до конца 2019 года. Об этом офис президента Украины сообщает в понедельник, 23 декабря.

Представительница Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Валерия Лутковская назвала достигнутую договоренность "огромным счастьем". Киев сможет вернуть "тех ребят, которые в течение четырех лет после Иловайска, Дебальцево находились в плену" и "не имели возможности даже пообщаться со своими семьями", подчеркнула она. По словам Лутковской, списки лиц для обмена "окончательно дошлифовываются".

Представитель России на переговорах Борис Грызлов подтвердил согласование условий освобождения и обмена удерживаемых лиц. В свою очередь, представитель самопровозглашенной "Луганской народной республики" в политической подгруппе ТКГ Родион Мирошник заявил, что обмен состоится в формате "всех установленных на всех установленных".

Договорились на "нормандском саммите"

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский договорились о масштабном обмене удерживаемыми лицами в начале декабря в Париже, где проходил саммит в "нормандском формате" по урегулированию конфликта в Донбассе. Однако участникам заседания ТКГ 18 декабря не удалось согласовать списки лиц для обмена.

Украинский режиссер Сенцов освобожден в рамках сентябрьского обмена

Последний масштабный обмен заключенными между Россией и Украиной прошел в сентябре 2019 года. С каждой стороны было освобождено по 35 человек, в том числе украинский режиссер Олег Сенцов, который в августе 2015 года был приговорен в России к 20 годам лишения свободы по обвинению в создании террористического сообщества на территории аннексированного РФ полуострова Крым, и моряки с трех военных судов, захваченных в Керченском проливе.