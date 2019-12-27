Вопрос организации обмена сдвинулся с мертвой точки после саммита в "нормандском формате", который прошел в Париже 9 декабря. В итоговом документе лидеры Германии, России, Украины и Франции призвали трехстороннюю контактную группу (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины "способствовать освобождению и обмену связанных с конфликтом удерживаемых лиц до конца года на основе принципа "всех на всех", начиная со "всех установленных на всех установленных".

ТКГ собралась 18 декабря в Минске. Там представители Киева, ДНР и ЛНР сначала договорились об обмене до Нового года. Но потом представители ДНР заявили, что договориться не удалось, поскольку украинская сторона не осуществила так называемую процессуальную очистку (подразумевает прекращение уголовного преследования) подлежащих обмену лиц. Стороны условились продолжить переговоры в режиме видеоконференции, которая состоялась 23 декабря. По ее итогам было объявлено о достижении договоренности.

Ранее сообщалось, что около 40 человек из числа тех, кого Киев готовился передать ДНР и ЛНР, по разным причинам попросили исключить их из обменных списков. В связи с этим решено проверить, является ли отказ добровольным. Это должен сделать координатор подгруппы ТКГ по гуманитарным вопросам (занимается в том числе проблемой обмена) Тони Фриш. Он приступит к проверке 27 декабря, сказала представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Ольга Кобцева.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее говорил, что украинской стороне передадут 72 человека. А РБК сообщал, что украинская сторона готова передать 250 человек в обмен на 100 своих.

В последний раз стороны передавали друг другу задержанных и осужденных лиц в декабре 2017 года. Тогда Киев передал ДНР и ЛНР 246 человек и получил назад 74. Причем по документам пророссийским непризнанным республикам передали 306 пленных, но 40 из них освободились раньше, а еще 20 отказались от обмена. Это был самый масштабный обмен с начала боевых действий на востоке Украины в 2014 году.