Украина намерена добиваться для Керченского пролива статуса международного. Об этом заявила замглавы украинского МИДа Елена Зеркаль в интервью "Новому времени" в понедельник, 27 мая.

По словам Зеркаль, признание Керченского пролива международным помогло бы "снять многие правовые неопределенности", а также "снять спекуляции России о статусе пролива как внутреннего". Замминистра добавила, что Украине важно обеспечить представление своих интересов в международном арбитраже.

МИД России ранее отмечал, что Керченский пролив никогда не был международным по смыслу Конвенции ООН по морскому праву.

Россия отказывается выполнить требования трибунала

25 ноября 2018 года три украинских корабля были силой остановлены российской береговой охраной в международных водах неподалеку от аннексированного Россией Крыма при попытке пройти через Керченской пролив из Черного моря в Азовское.

Украинское руководство считает захваченных Россией украинских моряков военнопленными. Россия со своей стороны обвиняет Украину в нарушении ее государственной границы.

25 мая Международный трибунал по морскому праву объявил, что Россия должна вернуть Украине суда и моряков. В Кремле считают, трибунал не обладает необходимой юрисдикцией для этого решения. Киев намерен добиваться введения новых международных санкций против России из-за неисполнения решения трибунала.