По его словам, киберполиция Украины все чаще фиксирует массовое распространение модифицированного вредного программного обеспечения, которое они уже использовали во время атак на объекты критической инфраструктуры, а также нового, с которым раньше профильные специалисты не сталкивались.
"Это указывает на то, что российские хакеры пытаются любым способом получить доступ к сетям государственных органов", - отметил Демедюк.
"Есть попытки "протестировать" атаками сайт ЦИК и получить информацию о ее внутренней сети. Мы фиксируем на закрытых форумах много заказов на получение актуальных баз данных, в том числе и базы данных наших избирателей, но пока что не владеем информацией о том, что кто-то из заказчиков получил желаемое", - сообщил он.
Также Демедюк отметил, что хакеры "систематически штурмуют суды", атаковали Министерство агрополитики и Минюст.
"В последнее время подверглись системным атакам все центральные органы исполнительной власти, в частности и те, что находятся под защитой Госспецсвязи. Цель - проникнуть в их сеть. Однако успешных атак мы не обнаружили", - заверил глава Киберполиции.
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