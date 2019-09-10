КГБ Южной Осетии через Facebook обнародовал секретный план "гибридной войны" Грузии и закрыл границу

В Цхинвале подчеркивают, что главной целью разработанной грузинской "гибридной войны" является ревизия политических итогов "пятидневной войны" августа 2008 года, в частности, через прямой подкуп югоосетинского населения. План называется "Грузинская мечта - демократичная Грузия" и датирован 2015 годом.

После обнародования этого документа КГБ республики временно закрыл границу с Грузией "в связи с нагнетанием официальным Тбилиси напряженности на ряде участков границы" до тех пор, пока обстановка не нормализуется. Это решение было принято сразу после публикации "секретного плана" Грузии, подписанного начальником Департамента Вахтангом Гомелаури.

"Анализ имеющихся в распоряжении КГБ РЮО сведений указывает на то, что грузинская сторона, несмотря на военно-политическое поражение в августе 2008 года, не отказалась от намерений по установлению контроля над территорией Южной Осетии. В частности, об этом свидетельствует секретный документ СГБ Грузии "Грузинская мечта - демократичная Грузия", представляющий план фракции на 2016-2020 годы, датированный 24 мая 2015 года", - сообщила пресс-служба КГБ.

"Практической реализацией плана является разработанная официальным Тбилиси новая программа "Шаг к лучшему будущему", которая содержит конкретный механизм, направленный на размывание государственных границ Республики Южная Осетия, а также уничтожение ее политического и экономического суверенитета", - заявили в Южной Осетии.

Югоосетинские спецслужбы полагают, что Тбилиси "при поддержке своих западных кураторов, продолжает политику уничтожения народа Южной Осетии, переходя при этом от различных форм прямой военной агрессии (1991-1992 годы, 2004-2008 годы) к проведению комплексных информационных, политических, экономических и специальных операций".

"Считаем, что начатые грузинской стороной 23 августа провокационные действия, приведшие к выставлению незаконного поста, повреждению в результате ружейного огня в направлении территории Южной Осетии квадрокоптера Генеральной прокуратуры РЮО, а также заявления грузинских политиков о дальнейших планах реализации программы "Шаг к лучшему будущему" являются признаками проведения в отношении Республики Южная Осетия классической гибридной войны", - говорится в заявлении КГБ, размещенном на официальной странице КГБ Южной Осетии в Facebook.

Как напоминает РИА "Новости", в конце августа Цхинвал сообщил, что грузинские полицейские установили блокпост на югоосетинской территории. Республиканские власти потребовали от Тбилиси убрать пост до конце лета. Однако Грузия это проигнорировала и продолжила обустройство блокпоста.

Позже пограничники Южной Осетии заняли высоту над постом и начала благоустройство собственного поста, чтобы помешать попыткам грузинской стороны установить контроль на частью территории республики.

Южная Осетия также закрыла границу с Грузией до нормализации обстановки. Ситуацию обсуждают в формате Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты с участием Грузии, Южной Осетии, а также представителей России, Евросоюза и ОБСЕ. Однако результатов достичь пока не удалось.