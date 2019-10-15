Президент Эстонии Керсти Кальюлайд сегодня разослала приглашения президенту Финляндии Саули Нийнистё, президенту Венгрии Яношу Адеру и президенту России Владимиру Путину — посетить летом всемирный конгресс финно-угорских народов в Тарту.
Kersti Kaljulaid, Vladimiras Putinas
© Ekspress Meedia

На конгрессе, который пройдет в Эстонском национальном музее 17-19 июня, будут рассматриваться, помимо вопросов сохранения и развития языка, проблема изменения климата и инновации в сфере культуры.

"Я рада, что всемирный конгресс состоится в этот раз в Эстонском национальном музее, который своей постоянной экспозицией дает обзор нашего общего богатого финно-угорского наследия", — написала президент ЭР и добавила, что конгресс даст хорошую возможность для совместного обсуждения сохранения культурного наследния в изменяющемся мире.

Статьи по теме:
Президент Эстонии заявила об усталости Евросоюза от Украины  (58)
Президент Эстонии: война на востоке Украины и оккупация Крыма — это вещи, которые невозможно принять  (55)

О возможности приезда Владимира Путина речь впервые зашла весной этого года, когда Керсти Кальюлайд посетила с визитом Москву и встретилась с президентом России. На пресс-конференции Кальюлайд сообщила, что пригласила Путина в Тарту на финно-угорский всемирный конгресс. Она отметила, что Путин не сказал сразу же "да", но и не ответил "нет".

Исполнительный директор организующего конгресс НКО "Фенно-угрия" (MTÜ Fenno-Ugria Asutus) Вийа-Кади Раудалайнен сказала сегодня, что хотя всемирные конгрессы — это независимые от правительств и политических партий гражданские форумы, участие президентов даёт мероприятию вес и помогает лучше достичь их целей: защиту и развитие культуры, языка и самосознания финно-угорских народов, их сотрудничество на различных уровнях.

На конгрессах, которые проводятся с 1992 года раз в четыре года попеременно в России, Венгрии, Финляндии и Эстонии, с 2000 года неприменно присутствуют президенты Финляндии, Венгрии и Эстонии. Президент России Дмитрий Медведев участвовал в работе конгресса в 2008 году в Ханты-Мансийске.

rus.delfi.ee
Статьи по теме:

Науседа о встрече лидера Эстонии с Путиным: я уважаю это решение, но не повторю его (180)

Глава Литовского государства Гитанас Науседа говорит,...

Президент Эстонии поддерживает идею налогообложения электроэнергии из России (20)

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд поддерживает идею...

Президент Эстонии назвала решение ПАСЕ о возвращении России права голоса постыдным (62)

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд назвала решение...

Кальюлайд осудила идею восстановить право голоса РФ в ПАСЕ (10)

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выступила против...

Президент Литвы отказалась от оценки визита президента Эстонии в Россию (24)

Президент Литвы Даля Грибаускайте отказалась...

После визита в Москву Литва призвала Эстонию согласовывать действия (453)

Спустя день после встречи президента Эстонии Керсти...

В мире

Керсти Кальюлайд пригласила Владимира Путина в Эстонию (22)

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд сегодня разослала...

Суд по Франции вынес приговоры пяти женщинам, пытавшимся взорвать Нотр-Дам (1)

Суд во Франции приговорил пятерых женщин к тюремным...

Во Франции задержали бывшего замглавы Центра связи ФСИН РФ

Бывший заместитель начальника Центра связи ФСИН Павел...

В ФРГ произошла стычка между курдами и турками из-за военной операции Анкары (4)

В немецком городе Херне подрались участники акции...

У Зеленского настаивают, что вопросы возвращения Крыма и Донбасса нельзя разделять (13)

Представитель президента Украины в Автономной...

TOP новостей

Что президент Литвы во время своей пресс-конференции сказал о налогах? (41)

Президент Литвы Гитанас Науседа говорит, что важно...

В Вильнюсе сносят Дворец профсоюзов: осталась лишь небольшая часть здания (156)

На прошлой неделе начались работы по сносу Дворца...

В парламенте Литвы провалилось голосование по отставке спикера (2)

15 октября вечером парламент Литвы на внеочередном...

Литовские перевозчики говорят о развале сектора: это геноцид со стороны политиков (40)

В спешке проводятся налоговые реформы, которые грозят...

Со следующего года в Литве изменятся почти все выплаты (23)

Со следующего года в Литве увеличатся "детские" деньги,...