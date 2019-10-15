На конгрессе, который пройдет в Эстонском национальном музее 17-19 июня, будут рассматриваться, помимо вопросов сохранения и развития языка, проблема изменения климата и инновации в сфере культуры.

"Я рада, что всемирный конгресс состоится в этот раз в Эстонском национальном музее, который своей постоянной экспозицией дает обзор нашего общего богатого финно-угорского наследия", — написала президент ЭР и добавила, что конгресс даст хорошую возможность для совместного обсуждения сохранения культурного наследния в изменяющемся мире.

О возможности приезда Владимира Путина речь впервые зашла весной этого года, когда Керсти Кальюлайд посетила с визитом Москву и встретилась с президентом России. На пресс-конференции Кальюлайд сообщила, что пригласила Путина в Тарту на финно-угорский всемирный конгресс. Она отметила, что Путин не сказал сразу же "да", но и не ответил "нет".

Исполнительный директор организующего конгресс НКО "Фенно-угрия" (MTÜ Fenno-Ugria Asutus) Вийа-Кади Раудалайнен сказала сегодня, что хотя всемирные конгрессы — это независимые от правительств и политических партий гражданские форумы, участие президентов даёт мероприятию вес и помогает лучше достичь их целей: защиту и развитие культуры, языка и самосознания финно-угорских народов, их сотрудничество на различных уровнях.

На конгрессах, которые проводятся с 1992 года раз в четыре года попеременно в России, Венгрии, Финляндии и Эстонии, с 2000 года неприменно присутствуют президенты Финляндии, Венгрии и Эстонии. Президент России Дмитрий Медведев участвовал в работе конгресса в 2008 году в Ханты-Мансийске.