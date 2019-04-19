Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в начале выступления отметила, что встреча глав двух государств была необходимой. ”Мы пришли к тому, что Эстония обычная европейская страна, которая ведет диалог со всеми своими соседями”, — отметила президент.

По ее ловам, это была очень хорошая встреча, на которой основательно обсуждались тяжелые темы, при этом ”стороны постоянно выражали друг другу респект, несмотря на разные позиции”.

Стороны договорились, что продолжат переговоры на всех уровнях. Керсти Кальюлайд пригласила Путина посетить конгресс финно-угорских народов, который состоится в 2020 году в Тарту.

Кальюлайд и Путин обсуждали отношения областей, в которых сходятся интересы двух стран. Также стороны затронули темы про Украину и Грузию. Были обговорены возможные сценарии для разрешения конфликтов. При этом Кальюлайд каждый раз подчеркивала позицию ЕС, которую поддерживает и Эстония.

Стороны остались на своем по санкционной позиции и пришли к выводу, что в этих рамках пока и надо оставаться. Но существуют и другие области, в которы можно развивать сотрудничество, в частности — двойное налогообложение.

Президент Кальюлайд разъяснила позицию Эстонии по поводу планов выйти из общей с Россией электросети: тысячи сетей нуждаются в реконструкции и Эстонии дешевле и выгоднее развиваться в западном направлении. ”Поскольку эти проекты поддерживает ЕС”, — пояснила она. Но также были затронуты и вопросы зеленой энергии.

Кальюлайд сказала Путину, что новый состав Рийгикогу готов вернуться к обсуждению приграничного договора. В рамках темы окружающей среды президенты отметили, что у Чудское озеро у нас общее и его необходимо беречь.

”Я уверена, что эта встреча была необходима”, — сказала Кальюлайд.

Отвечая на вопросы журналистов, президент отметила, что вопросы по поводу Украины в основном поднимала она. ”Он видит проблему в невыполнении Минских соглашений. По его словам, он хочет их выполнять, но Украина — не выполняет”, — рассказала президент.

Во время обеда представителей двух стран министр иностранных дел Сергей Лавров поднял вопрос русских школ в Эстонии. Со своей стороны Кальюлайд отметила, что Эстония успешно продвигается в интеграционной системе.

”Я говорила о том, что иноязычные семьи отдают своих детей в эстонские детские сады”, — заметила Кальюлайд и отметила, что вопрос русски школ подняла она, чтобы показать, какие дальнейшие шаги Эстонии в этом направлении.

Президент попросила Лаврова, который по ее словам опытный дипломат, рассказать о позиции России по вопросам безопасности, связанных с Грузией, Украиной, Сирией и Ближнего востока. ”Я сразу пообещала, что буду спокойно слушать и не буду спорить. Это был такой план: напрямую выслушать источник о том, какие у него позиции. И я благодарна, они рассказали о своих позициях”, — сказала она.

Когда журналисты спросили вновь про приграничный договор, то Кальюлайд сказала, что Путин тоже готов развитию данного вопроса. ”Я пообещала передать передать эту информацию премьер-министру”, — сказала она.

Что касается приглашения Путина в Эстонию, то по словам Кальюлайд, Путин ответил: Тарту — красивый город.

Кальюлайд не захотела говорить о том, какие блюда были в меню во время официального обеда. ”Наших интересов в меню не было”, — с иронией отметила она.