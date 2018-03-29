Кемеровчанин, потерявший в "Зимней вишне" семью, рассказал, кто запер дверь в кинозале

По словам Вострикова, из записей следует, что сначала все двери в кинозалы были не заперты. Однако позже их запер изнутри один из зрителей из-за сильного задымления. Кемеровчанин отметил, что мужчина решил дождаться спасателей, но пожарные к кинозалам за то время, когда еще можно было спасти людей, так и не прибыли. В итоге все жертвы погибли.

"Люди действительно все выбегали, и остались только наши, в зале, где шел детский мультик. С детишками они промедлили, и когда они добрались к выходу, в коридоре был густейший, абсолютно непроглядный дым. И какой-то мужчина принял решение запереть дверь, заложить щели и дожидаться спасателей. Но спасатели, как вам известно, не прибыли", — рассказал Востриков. По его данным, мужчина, закрывший дверь, сам позже все-таки "вылез" из зала, и его спасли.

Ранее сообщалось, что люди не смогли вовремя выбежать из кинозала, так как кассиры на время сеанса заперли двери и ушли по своим делам. По словам местных жителей, так в ТЦ боролись с безбилетниками.

"Вопрос у меня один — почему наш губернатор [Аман Тулеев], когда проходили все бедствия в других регионах, говорил, что у нас все хорошо, все под контролем, с любой проблемой справимся?" — сказал Востриков.

"Не справились… Не было задействовано вертолетной техники. Можно было пожар затушить. Людей бы уже не спасли, потому что они там задохнулись. Но хотя бы мы получили своих близких и смогли бы их захоронить. А теперь мы ждем три недели, потому что они выгорели настолько, что просто невозможно опознать", — сказал Востриков. Он усомнился в правдивости информации о том, что пожарные прибыли на место вовремя.

Как сообщалось, тела и фрагменты тел 37 погибших в "Зимней вишне" направят в Москву для проведения генетической экспертизы, и процедура займет не менее трех недель, напоминает "Интерфакс".

Накануне РБК сообщил, что супруги Игорь Сабадаш и Надежда Вострикова, потерявшие при пожаре 30-летнюю невестку (жену Игоря Вострикова), троих внуков и 23-летнюю дочь Алену (сестру Игоря), обратились в прокуратуру города с жалобой на действия пожарных, спасателей и полиции. В заявлениях они рассказали душераздирающие подробности о том, что происходило в ТЦ. Супруги обвиняют спасателей и сотрудников МВД в бездействии и неправильных действиях, из-за которых те не предотвратили многочисленные жертвы.

Надежда Вострикова рассказала, что в 16:03 25 марта ей позвонила дочь, которая сообщила, что они заперты в кинозале, у них отключили свет и начался пожар. Девушка попросила вызвать пожарных и скорую помощь. Уже через две минуты Надежда была на месте. Она умоляла пожарных спасти ее родных, но те равнодушно заявили, что ждут бригаду спасателей. Последний звонок от дочери женщине поступил в 16:12, она сказала, что умирает и любит маму. По данным Надежды, только к 16:40 "медленно стали подходить" пожарные. Надежда Вострикова продолжала умолять пожарных спасти ее родных, но те не предпринимали никаких действий.

Игорь Сабадаш находился дома и о случившемся узнал от жены. Он немедленно выехал в ТЦ, а по пути разговаривал с дочерью Аленой, которая тогда еще была жива. Девушка кричала: "Почему нас закрыли и не выпускают? Здесь большой дым и нечем дышать". В 16 часов 23 минуты пожарные еще не предпринимали никаких действий, уверяет Сабадаш. По его словам, примерно в это время он выскочил на улицу, так как кто-то сказал, что с заднего входа выносят спасенных людей, обратно мужчину уже не пустили.

Между тем глава управления МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов заявил РБК, что пожарные при тушении "Зимней вишни" "сделали все что могли". Они эвакуировали более 100 человек, "с применением спецсредств и оборудования спасены более 20 человек", сказал руководитель.

Потерявший двух дочерей в пожаре отец рассказал, что происходило в кинозале

Накануне о том, что происходило в кинозале, где погибли люди, НТВ рассказал Михаил Трусов, который 25 марта отправился в кино в ТЦ вместе с дочками Вероникой и Василисой восьми и четырех лет. Он спасся, а детей вывести не успел.

"Когда мы подошли к дверям, оказалось, что там уже газ, дым и жарища. Мы решили ждать помощи внутри. Весь зал сидел, ждал помощи. Минут 15 продержались, потом стали терять сознание", — рассказал кемеровчанин.

Тогда мужчина решил выбраться из зала через дверь запасного выхода, с которой зрители сорвали замок. По словам Михаила, люди боялись выходить, потому что за дверью уже было невозможно дышать. Когда все уже начали сознание терять, он подошел к пожарному выходу и "убрал человека, который ее придерживал, чтобы дым не заходил".

"Вышел, сделал два шага буквально и упал. Хотел вернуться за детьми, но уже не смог этого сделать", — сказал Михаил. Он признался, что не знает, как точно ему удалось спастись. "Кто-то меня подобрал. Видимо, телефон упал фонариком вверх, и меня увидели. Это на уровне чуда, что меня кто-то оттуда вытащил", — рассказал мужчина.

По его оценкам, всего в зале могли находиться от 30 до 40 человек. Вряд ли кто-то еще мог спастись, говорит Михаил. "В запасной выход при мне никто не выбегал. Я вышел оттуда один, когда уже понял, что здесь мы потеряем сознание все", — сообщил он.

Жена Игоря Трусова, которой не было в зале, рассказала Mash со слов мужа, что свет погас во время сеанса.

"Первые посетители подошли к дверям, открыли… За дверями не было ничего видно от дыма, был сильный жар, слышались крики. Никакого оповещения, сигнальной тревоги, предупреждения. Бежать было некуда. Мужчины закрыли дверь, заткнули щели, чтобы дым не заходил, все сели на пол и стали ждать возможной помощи. Все остальные двери в зале были заперты. Дышать могли только через ткань, смоченную воду", — рассказала женщина.

"Когда дети начали терять сознание, решили попробовать бежать. Основная часть детей были уже без чувств. Выбили дверь запасного выхода, за ней тоже стоял кромешный дым. Через два шага муж потерял сознание. Его вытащили из коридора. Дети остались за дверью в зале", — сообщила она.

По последним данным, при пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" погибли 64 человека, в том числе около 40 детей. Всего поступило обращений о розыске 62 человек. Из них 27 опознаны погибшими. В списке пропавших числятся 36 человек. Среди них 25 детей.

Накануне на суде, где решался вопрос об избрании меры пресечения арендатору "Зимней вишни" Надежде Судденок, она не смогла однозначно ответить, почему двери одного из кинозалов оказались закрыты. По словам Судденок, двери могли закрыть сотрудницы кинотеатра либо они заблокировались из-за неисправности магнитных замков. Управляющая была арестована на два месяца.