В соседнем Бонне с апреля 2019 года для дизельных автомобилей старых моделей должны быть закрыты две дороги с высокой интенсивностью движения. Оба решения суда могут быть обжалованы.
Истцом выступала экологическая организация Deutsche Umwelthilfe, которая в настоящее время ведет аналогичные тяжбы почти в 30 городах ФРГ. Суды уже постановили запретить движение дизельных автомобилей в некоторых районах Штутгарта, Ахена, Франкфурта-на-Майне и Берлина в том случае, если власти этих городов не смогут снизить содержание двуокиси азота в атмосфере другими способами.
Высокое содержание двуокиси азота в воздухе негативно влияет на органы дыхания и приводит к бронхиту, астме и заболеваниям системы кровообращения. В 2017 году установленные ЕС допустимые пределы содержания двуокиси азота на уровне 40 микрограммов на кубометр были превышены, по данным Федерального ведомства по охране природы, в 65 городах Германии. В Кельне содержание этого вещества в воздухе составляет 62 микрограмма на кубометр, а в Бонне - 47 микрограммов.
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