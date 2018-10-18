Около 46 процентов военнослужащих-участников анонимного опроса считают, что США в будущем году будут вовлечены в новую войну. В сентябре 2017 года доля опрошенных, разделявших эту точку зрения, составляла лишь около 5 процентов. Еще 50% считают, что страна не будет втянута в конфликт в течение следующего года: осенью прошлого года о том, что война маловероятна, заявили более чем две трети опрошенных, что свидетельствует о резком росте опасений.
Отвечая на вопрос о конкретных странах, участники опроса заявили, что считают основными потенциальными противниками Россию и Китай. О том, что Россия представляет значительную угрозу, заявили около 71% военнослужащих, что на 18 пунктов больше, чем в прошлом году. 69% военнослужащих заявили об угрозе со стороны Китая, что на 24 пункта больше, чем в прошлом году.
А вот Северную Корею считает врагом всего 46% опрошенных — против 72% в прошлом году: не исключено, что этому способствовали недавние мирные встречи двух лидеров и общая атмосфера разрядки напряженности. Ирак и Афганистан в числе врагов назвали 13% опрошенных, Иран — 41 процент, Сирию — 24 процента, Саудовскую Аравию — 18 процентов опрошенных.
Что же касается потенциального списка угроз безопасности США, то наиболее значительной угрозой военные считают кибертерроризм. Почти 89% опрошенных указали на него как на значительную угрозу, причем более половины из них назвали это серьезной проблемой. Многие опасаются, что США недостаточно подготовлены к кибервойнам. Треть военнослужащих заявили, что не одобряют нынешнюю политику страны в борьбе с кибертерроризмом. Только около 13% заявили, что они решительно поддерживают усилия правительства и армии.
Кроме того, немалую опасность, по словам военных, представляет внутренний терроризм и иностранные террористические организации, такие как "Аль-Каида" и ИГИЛ*. Около 57 процентов военнослужащих считают исламских экстремистов в США серьезной угрозой. Внутренние террористические группы сочли угрозой 49% опрошенных, а иные иностранные группы считают угрозой 48%. В прошлом году об угрозе со стороны "Аль-Каиды" и ИГИЛ* заявили более 59% военнослужащих. Также среди угроз национальной безопасности США названы белые националисты (35%, что несколько больше, чем год назад) и иммиграция (23%).
В прошлом году президент США Дональд Трамп неоднократно подчеркивал готовность страны перед лицом растущих угроз со стороны иностранных противников, как слабо связанных террористических групп, так и традиционных конкурентов. В то же время высшие должностные лица Пентагона публично высказались о необходимости подготовки к конфликту с "близким противником".
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