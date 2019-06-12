Детский фонд ООН призвал усилить борьбу против детского труда. 73 млн детей вынуждены трудиться в опасных и грабительских условиях, отмечается в заявлении ЮНИСЕФ по случаю Всемирного дня борьбы с детским трудом.
© DELFI / Mindaugas Ažušilis

Детский фонд ООН ЮНИСЕФ призвал усилить борьбу против детского труда. Во всем мире 152 млн мальчиков и девочек (почти каждый десятый ребенок) вынуждены работать, чтобы помочь выжить своей семье, при этом почти половина этих детей (73 млн) трудятся в опасных или грабительских условиях, говорится в заявлении ЮНИСЕФ по случаю отмечаемого 12 июня Всемирного дня борьбы с детским трудом.

Статьи по теме:
Науседа: большое неравенство представляет угрозу социальному миру в Литве  (40)
Более 260 млн детей в мире лишены возможности посещать школу  (6)

Больше всего детей вынуждены трудиться в Африке (72 млн), на втором месте - страны Азии (62 млн ). Детский труд встречается практически во всех секторах экономики, однако 7 из 10 детей работают в сельском хозяйстве, указывается в документе, обнародованном накануне в Кельне.

Усилить борьбу с причинам детского труда

ЮНИСЕФ призвал правительства, гражданские общества и предприятия энергичнее бороться с причинами детского труда - нищетой, отсутствием шансов на получение образования и дискриминацией девочек. "Недостаточно лишь осуждать и запрещать детский труд", - подчеркнул глава германского филиала ЮНИСЕФ Кристиан Шнайдер (Christian Schneider).

Детский фонд ООН констатировал сильное сокращение числа работающих детей за последние десятилетия - с 246 млн в 2000-м до 152 млн в 2016 году, однако отметил, что в последнее время темпы снижения замедлились. "Если снижение числа работающих детей будет продолжаться нынешними темпами, то и в 2025 году во всем мире будут работать 121 млн мальчиков и девочек", - говорится в заявлении ЮНИСЕФ.

Deutsche Welle
Статьи по теме:

ЮНИСЕФ: загрязненный воздух вредит мозгу младенцев

17 миллионов детей в возрасте до одного года дышат...

В мире

Столкновения в Гонконге: полиция стреляет по демонстрантам резиновыми пулями

Полиция Гонконга приступила к силовому разгону...

Каждый десятый ребенок в мире вынужден работать (1)

Детский фонд ООН призвал усилить борьбу против...

СМИ: ВВС Израиля нанесли удар по цели на юге Сирии (2)

В ночь на среду, 12 июня, сирийское государственное...

Демократы в Конгрессе усилили давление на кабинет Трампа

В Палате представителей Конгресса США была принята...

На Германию обрушился аномальный град с ураганом: пострадали и люди, и дома

Жители Германии переживают последствия сильнейшего...

TOP новостей

Науседа: большое неравенство представляет угрозу социальному миру в Литве (40)

Избранный президент Литвы Гитанас Науседа в среду...

Американский аналитик: я бы предпочёл, чтобы Путин был изолирован Специально для DELFI (371)

Избранному президенту Литвы не стоит следовать...

Скоро все жители Литвы будут иметь возможность производить электричество самостоятельно

Если построить в Литве солнечную электростанцию,...

Разгар сезонных работ: сколько можно заработать за лето? (1)

Использование прогрессивных технологий и новейшего...

Пранцкетис знает, что в Cейме Литвы не хватит голосов для его отставки (7)

Председатель Сейма Литвы Викторас Пранцкетис...