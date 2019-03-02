В течение трех месяцев в Казахстан запрещено ввозить бензин из России по железной дороге. Мера призвана не допустить затоваривания рынка, заявил министр энергетики Канат Бозумбаев.
© DELFI / Audrius Solominas

Власти Казахстана с субботы, 2 марта, ввели запрет на ввоз бензина из России железнодорожным транспортом. Соответствующий приказ подписал министр энергетики Канат Бозумбаев. Мера будет действовать в течение трех месяцев и призвана не допустить затоваривания рынка, добавил он.

Казахстан имеет право вводить подобные запреты по соглашению с Россией в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявил местным СМИ казахстанский вице-министр энергетики Болат Акчулаков. В последний раз власти республики на три месяца запрещали ввоз бензина из РФ в августе 2018 года.

21 февраля президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отправил в отставку правительство страны. В обращении к народу Назарбаев заявил, что правительству "совместно с Национальным банком так и не удалось в полной мере создать реальные стимулы и инструменты для качественного роста экономики".

Deutsche Welle
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