Казахстан после выборов: протесты и задержания продолжаются

Сейчас площадь и находящийся рядом сквер оцеплены полицией, бойцами СОБР и военными Нацгвардии. По всему периметру дежурят патрульные машины, передает Интерфакс.
Одна из задержанных в автобусе порезала себе запястье лезвием.
Со слов полицейских, женщина в автобусе вытащила из своей сумочки лезвие и "нанесла себе порез в районе запястья руки". Автобус был остановлен, на место вызвана карета "скорой помощи". При выходе из автобуса женщина потеряла сознание, прибывшие медики оказали ей помощь, уточняет корреспондент агентства.
В столице Казахстана Нур-Султане, где накануне после массовых несанкционированных митингов также прошли задержания, в настоящее время оцеплена площадь "Жастар".
9 июня в Казахстане прошли выборы президента. По предварительным данным, победу одержал действующий лидер Касым-Жомарт Токаев с 70,76% голосов избирателей, сообщил предварительные итоги выборов заместитель председателя Центральной избирательной комиссии страны Константин Петров.
По данным МВД Казахстана, в воскресенье в ходе несанкционированных митингов было задержано около 500 человек. Протестующие утверждали, что досрочные выборы президента несправедливы, а их результат предрешен.
Глава миссии наблюдателей ОБСЕ Георгий Церетели заявил, что на президентских выборах в Казахстане зафиксированы нарушения фундаментальных свобод.
"Нужно отметить, что мирные протесты и протесты, которые прошли вчера в крупных городах, были подавлены правоохранительными органами, и это привело к многочисленным задержаниям. Такие события глубоко подрывают (авторитет власти), и чрезмерная реакция может значительно повлиять на репутацию страны", - сказал Церетели на пресс-конференции в Нур-Султане.
Как сообщил портал vesti.kg, среди задержанных были и местные журналисты. По сообщению портала Vlast.kz, задержаны оператор этого интернет-издания Екатерина Суворова, журналист "Азаттык" Петр Троценко и политолог Димаш Альжанов.
Vlast.kz обращает внимание на то, что судьба задержанных накануне на акциях протеста в столице и Алматы остается неизвестной. В правоохранительных органах и судах отказываются от комментариев, у правозащитников и адвокатов нет полной картины.
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