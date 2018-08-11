Казахстан опроверг сообщения ряда российских СМИ о возможном размещении военных баз США в своих каспийских портах. Соответствующее заявление сделал глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов. Его цитирует в субботу, 11 августа, агентство РИА "Новости".
Комментарий министра последовал в преддверии готовящегося подписания 12 августа в Актау на юго-западе страны Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, работа над которой велась с 1996 года. Как ожидается, документ будет принят на встрече так называемой "каспийской пятерки" - президентов РФ, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркменистана.
По словам Кайрата Абдрахманова, положение о неприсутствии на Каспии вооруженных сил третьих стран отражено в конвенции.
Транзит невоенных грузов в Афганистан
Как пояснил глава МИД, Казахстан обеспечивает коммерческий железнодорожный транзит американских невоенных грузов через свою территорию для международных операций в поддержку правительства Афганистана.
С сентября 2017 года к пунктам пропуска были добавлены каспийские порты Актау и Курык.
В связи с этим ряд российских СМИ, в частности газета "Взгляд", опубликовали материалы, в которых со ссылкой на экспертов высказывались опасения, что данный шаг может привести к появлению полноценных американских баз в Каспийском море.
Абдрахманов подчеркнул, что подобные предположения не соответствуют действительности: "Естественно, что ни о каких военных базах на Каспии речь не идет".
Вопрос геологоразведки на Каспии
Глава МИД Казахстана также уточнил, что готовящаяся Конвенция закрепит интересы сторон в вопросе геологоразведки на Каспии и транзита нефти и газа. Кроме того, она регламентирует правовые основы сотрудничества в сфере рыболовства, мореходства и будет способствовать решению экологических проблем в регионе.
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