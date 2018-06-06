Министр отметил роль Катара как одной из наиболее важных "стран региона в вопросе качества вооружения". Доха способна разместить "один из специализированных центров" НАТО, подчеркнул аль-Атыйя.

Дипломатический кризис

В июне 2017 года Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет и Бахрейн разорвали дипломатические отношения с Катаром и объявили блокаду эмирата, обвинив его в поддержке терроризма. В адрес страны был выдвинут список требований из 13 пунктов.

В том числе — закрытие телеканала "Аль-Джазира" и турецкой военной базы, разрыв дипломатических отношений с Ираном и остановка финансирования террористических групп. В Дохе считают обвинения со стороны четырех государств необоснованными.