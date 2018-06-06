Вступление в НАТО является долгосрочной стратегической целью Катара. Об этом во вторник, 5 июня, заявил министр обороны Катара Халед бен Мухаммед аль-Атыйя. По его словам, страна является "главным внеблоковым союзником" Североатлантического альянса.
© Reuters / Scanpix

Министр отметил роль Катара как одной из наиболее важных "стран региона в вопросе качества вооружения". Доха способна разместить "один из специализированных центров" НАТО, подчеркнул аль-Атыйя.

Дипломатический кризис

В июне 2017 года Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет и Бахрейн разорвали дипломатические отношения с Катаром и объявили блокаду эмирата, обвинив его в поддержке терроризма. В адрес страны был выдвинут список требований из 13 пунктов.

В том числе — закрытие телеканала "Аль-Джазира" и турецкой военной базы, разрыв дипломатических отношений с Ираном и остановка финансирования террористических групп. В Дохе считают обвинения со стороны четырех государств необоснованными.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

В мире

Польские эксперты нашли следы взрывчатки на останках жертвы крушения Ту-154 с Качиньским (9)

Польская правительственная подкомиссия, повторно...

Трамп вышел из сделки с Ираном. Теперь Иран решил обогащать уран (1)

Власти Ирана объявили о начале работ по наращиванию...

Русский язык в Молдове может потерять свой статус (3)

Конституционный суд Молдовы признал устаревшим закон,...

Катар заявил о стремлении вступить в НАТО (1)

Вступление в НАТО является долгосрочной...

С визитом в Латвии находится командующий армией США в Европе (2)

На этой неделе с визитом в Латвии находится...

TOP новостей

Матеуш Моравецкий: в Литве делается то же, что мы сделали в Польше (23)

В воскресенье Литву посетил премьер Польши Матеуш...

Литовское водительское удостоверение будет действительно почти во всем мире (5)

Кабинет министров одобрил предложение Министерства...

Болельщики могут попасть на чемпионат мира без визы и через Беларусь (3)

Россия и Беларусь подписали соглашение, которое...

Погода: прохладу вновь сменит жара, в конце недели - 27 градусов (2)

В середине недели прохлада задержится еще на один день,...

На фармацевтическом рынке – загадочный игрок, следы которого ведут в Россию (31)

Более 30 млн. евро – столько средств одной из крупных...