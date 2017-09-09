Сперва телеканал Al Jazeera сообщил, что катарский лидер "выразил желание сесть за стол переговоров" и обсудить требования, выдвинутые четырьмя арабскими государствами - Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами, Бахрейном и Египтом. Также отмечалось, что эмир Катара согласился с предложением саудовского принца определить представителей, которые начнут обсуждение "имеющихся между сторонами разногласий" (цитата по ТАСС).
В заявлении катарского телеканала также утверждалось, что беседа между представителями двух арабских стран была организована президентом США Дональдом Трампом. Агентство Reuters в своей публикации отметило, что в ходе переговоров случился "прорыв" в вопросе разрешения кризиса.
Однако спустя несколько минут на распространенную Катаром информацию отреагировали в Эр-Рияде. Министерство иностранных дел Саудовской Аравии призвало Доху прекратить "извращать факты", а также объявило о прекращении любых контактов между странами в дальнейшем.
"Не будет никакого диалога или контактов с властями Катара до тех пор, пока Доха публично не объявит свою позицию. Проводимая Катаром политика не способствует укреплению доверия, необходимого для начала диалога между сторонами", - подчеркнули в МИД Королевства.
В ведомстве также заявили, что телефонный разговор между наследным принцем Саудовской Аравии и катарским лидером состоялся по просьбе Дохи.
Напомним, 5 июня Саудовская Аравия, Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив власти страны в поддержке террористических организаций. Позднее они направили Катару список требований из 13 пунктов, выполнение которых позволит им снять блокаду. В Дохе эти требования сочли "нереалистичными" и отказались выполнять их.
Таким образом, Катар сейчас находится в изоляции со стороны государств-соседей. Нежелание портить отношения с Тегераном также привело к исключению эмирата из суннитской коалиции, ведущей борьбу против шиитских повстанцев в Йемене, и пересмотру взглядов на сирийскую оппозицию.
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