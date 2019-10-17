Глава правительства Каталонии Ким Торра, выступающий за независимость этого региона, заявил в четверг о необходимости провести новое голосование о самоопределении области.
Per Katalonijos protestus sulaikytas 51 žmogus
© Reuters / Scanpix

Последние три дня регион на северо-востоке Испании сотрясают протесты. Она начались после того, как Верховный суд Испании приговорил к тюремному заключению девять лидеров сепаратистов в связи с неудавшейся попыткой добиться независимости в 2017 году, когда они провели референдум, признанный судами незаконным.

Выступая в региональном парламенте после того как в среду вечером демонстранты забрасывали полицию бутылками с зажигательной смесью и поджигали машины, Торра заявил, что существует «ложное представление», будто каталанское сепаратистское движение носит насильственный характер.

По данным экстренных служб в результате столкновений в Каталонии пострадали около 100 человек.

"Голос Америки"
Статьи по теме:

Жители Каталонии вышли на протесты после приговора сепаратистам (3)

Обвинительные приговоры сторонникам независимости...

СМИ сообщили, что суд в Испании снял с каталонцев обвинение в "мятеже"

Девять каталонских политиков по-прежнему обвиняются в...

Более 70 рейсов отменено из-за забастовки персонала Iberia в аэропорту Барселоны (1)

73 рейса были отменены в воскресенье из-за забастовки...

В мире

На саммите ЕС одобрили договоренность Лондона и Брюсселя по "Брекзиту"

Участники саммита Евросоюза, открывшегося в Брюсселе в...

Эрдоган выкинул письмо президента США. Трамп писал ему: "Не будь дураком!"

Письмо президента США Дональда Трампа лидеру Турции...

Силы США продолжают участвовать в военном противостоянии в Сирии (2)

Вооруженные силы США в Сирии нанесли воздушный удар...

Годовщина трагедии в Керчи: как живут колледж и выжившие в расстреле (1)

В Керчи почтили минутой молчания память о жертвах...

Каталонский лидер потребовал провести новый референдум о независимости

Глава правительства Каталонии Ким Торра, выступающий...

TOP новостей

"Это большой шаг вперед, но это не конец": президент Литвы оценил перспективу "Брексита" (18)

Президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что в...

На саммите ЕС одобрили договоренность Лондона и Брюсселя по "Брекзиту"

Участники саммита Евросоюза, открывшегося в Брюсселе в...

Захарова об обмене шпионами с Литвой: все это похоже на какие-то инсинуации (16)

В четверг официальный представитель Министерства...

"Людей не будет, степь останется!" Что происходит с водой в воюющем Донбассе и какой эта вода поступает в Россию (102)

"Людей здесь не будет, шахты закончатся, вода может в...

Вильнюс борется с нарушителями правил: на улице Укмергес изменится порядок движения (5)

В Вильнюсе на ул. Укмергес обновили покрытие, однако...