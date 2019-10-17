Каталонский лидер потребовал провести новый референдум о независимости

Последние три дня регион на северо-востоке Испании сотрясают протесты. Она начались после того, как Верховный суд Испании приговорил к тюремному заключению девять лидеров сепаратистов в связи с неудавшейся попыткой добиться независимости в 2017 году, когда они провели референдум, признанный судами незаконным.

Выступая в региональном парламенте после того как в среду вечером демонстранты забрасывали полицию бутылками с зажигательной смесью и поджигали машины, Торра заявил, что существует «ложное представление», будто каталанское сепаратистское движение носит насильственный характер.

По данным экстренных служб в результате столкновений в Каталонии пострадали около 100 человек.