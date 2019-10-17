Последние три дня регион на северо-востоке Испании сотрясают протесты. Она начались после того, как Верховный суд Испании приговорил к тюремному заключению девять лидеров сепаратистов в связи с неудавшейся попыткой добиться независимости в 2017 году, когда они провели референдум, признанный судами незаконным.
Выступая в региональном парламенте после того как в среду вечером демонстранты забрасывали полицию бутылками с зажигательной смесью и поджигали машины, Торра заявил, что существует «ложное представление», будто каталанское сепаратистское движение носит насильственный характер.
По данным экстренных служб в результате столкновений в Каталонии пострадали около 100 человек.
Годовщина трагедии в Керчи: как живут колледж и выжившие в расстреле
В Керчи почтили минутой молчания память о жертвах...
Каталонский лидер потребовал провести новый референдум о независимости
Глава правительства Каталонии Ким Торра, выступающий...
Украина требует роспуска "ДНР" и "ЛНР" и контроля над границей (6)
Украина перед началом выполнения политических...
Борис Джонсон объявил о достижении соглашения с ЕС о брексите
Британский премьер Борис Джонсон объявил о достижении...
TOP новостей
Новейшие рейтинги: скачок Науседы и изменение ситуации Грибаускайте (45)
Новейший опрос общественного мнения показал, что...
"Людей не будет, степь останется!" Что происходит с водой в воюющем Донбассе и какой эта вода поступает в Россию (53)
"Людей здесь не будет, шахты закончатся, вода может в...
"Продолжаю учиться литовскому спокойствию": как "рязанская девчонка" стала своей в Литве (29)
Истории эмигрантов из России в Литву бывают разные: от...
С июля 2020 года часть жителей Литвы будет получать лекарства бесплатно (12)
Парламент Литвы одобрил новый порядок, согласно...
Обещания не выполнены: зарплаты полицейских в Литве меньше 1000 евро (4)
Правительство Литвы не выделило полиции на следующий...