Каталонский лидер потребовал провести новый референдум о независимости

Глава правительства Каталонии Ким Торра, выступающий за независимость этого региона, заявил в четверг о необходимости провести новое голосование о самоопределении области.
Per Katalonijos protestus sulaikytas 51 žmogus
© Reuters / Scanpix

Последние три дня регион на северо-востоке Испании сотрясают протесты. Она начались после того, как Верховный суд Испании приговорил к тюремному заключению девять лидеров сепаратистов в связи с неудавшейся попыткой добиться независимости в 2017 году, когда они провели референдум, признанный судами незаконным.

Выступая в региональном парламенте после того как в среду вечером демонстранты забрасывали полицию бутылками с зажигательной смесью и поджигали машины, Торра заявил, что существует «ложное представление», будто каталанское сепаратистское движение носит насильственный характер.

По данным экстренных служб в результате столкновений в Каталонии пострадали около 100 человек.

"Голос Америки"
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